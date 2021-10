Rassegna Gossip Settembre 2021: dalla nuova stagione televisiva alle ‘favole’ della cronaca rosa

Care lettrici e cari lettori di VelvetMAG, fin da bambina alle fiabe che terminavano con lo stesso epilogo dal sogno cristallizzato nel vissero felici e contenti, preferivo i racconti di vita reale. Ovvero, quelle storie con il finale imprevedibile che non si esauriva immediatamente dopo aver concluso l’ultima pagina del libro, ma rimaneva nei meandri della mia memoria. Spesso per diventare nuovo racconto elaborato dalla mia stessa fantasia.

Credo sia tramontato il mito che le storie debbano nascere sotto il sole rovente di un’estate, spesso può accadere anche sotto una pioggia scrosciante, con un vento che mette in disordine una fluente chioma. E se pensiamo che la vita sentimentale di una coppia comune sia così distante da una coppia che rientra, invece, nel calderone del gossip, o che si ritrovi tra le pagine di un settimanale; ci sbagliamo di grosso!

Rassegna Gossip: dopo tanto clamore è arrivata la fine che qualcuno, forse, si aspettava

Per molte settimane, i fruitori della cronaca rosa hanno dubitato, per esempio, della relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman; una storia che è nata poco prima che iniziasse l’estate. Infatti, come ben ricordate, uno dei punti affrontati nella scorsa Rassegna Gossip è stato proprio il loro amore. C’era chi insinuava che fosse un duo amoroso nato a tavolino. Chi invece, solo per il gusto di incrementare l’attenzione.

Ma l’intervista della giornalista sportiva nel salotto di Silvia Toffanin, andata in onda lo scorso 25 settembre; credo che abbia rivelato quello che di più veritiero c’era tra i due ex. Perché sì; la stessa Leotta ha confermato la fine della love story. Purtroppo, soltanto ora che è finita, le dicerie di qualche mese fa sono state messe a tacere da uno sguardo e da un trasparente dispiacere che quella favola – esattamente come lei l’ha descritta – sia ora finita: “È stata una storia bellissima. Un sogno, una favola. Ed è stato un colpo di fulmine”.

Love is in the air: quando l’amore fittizio abbatte le barriere e conquista la vita reale

Un sogno che appassionerebbe qualsiasi telespettatore amante delle soap opera. E non dovremmo dare altre spiegazioni se si fa riferimento a una delle serie turche che ha conquistato fin dalle prime puntate l’Italia. Sto per introdurvi nel mondo di Love is in the Air. Una soap opera che traccia i destini di Serkan Bolat e Eda Yildiz, dal titolo originale SEN ÇAL KAPIMI. La loro storia d’amore inizialmente dettata da un accordo, si evolve nel sentimento ovviamente contrastato da una serie infinita di imprevisti che mantengono alta l’attenzione del pubblico.

Ma la favola non è sul set; bensì nella vita reale. I due attori protagonisti si innamorano. E solo pochi giorni fa, Kerem Bürsin ne ha raccontato i dettagli, anche lui, nel salotto di Verissimo. “Hande Erçel è la persona che ho scelto“; ha confidato l’attore turco a Silvia Toffanin parlando dell’amore che è improvvisamente sbocciato, e che tutt’ora prova nei confronti della protagonista di Love.

Per chi ha minuziosamente seguito il passo della cronaca rosa settembrina, starà anche capendo che il nastro di questa Rassegna Gossip è in rewind; e ci porta dunque dritti ai primi undici giorni del mese, quando, il Lido di Venezia aveva spalancato le sue porte alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Rassegna Gossip a Venezia78: da Tamberi a Jacobs per poi ritrovare la favola di Francesca Barra

Di quel tappeto rosso che delineava uno degli ingressi del Palazzo Cinema; oggi ne è rimasto vivo il vento della ripartenza. Dopo un periodo così complesso dettato dalla diffusione pandemica che ormai tutti ne riconosciamo l’ingombrante presenza; Venezia78 ha ripreso le redini di un Cinema in ginocchio, riportandolo sul grande schermo e condito da: eventi e presenze importanti. Seguendo ovviamente le norme anti-Covid ma con una speranza in più. E solo oggi possiamo avere una cornice più limpida di questo Festival. Oltre ad una notevole partecipazione dei Film in Concorso e Fuori Concorso; la voglia di rinascere sorridendo si è palesata dinanzi gli obiettivi del parterre occupato dai fotografi, i quali hanno immortalato non solo le prime cinematografiche, ma anche quel dietro le quinte di ciascun personaggio noto. E anche noi di VelvetMAG, presenti al Venezia numero 78 abbiamo ritrovato quei volti citati anche sulle pagine della cronaca rosa.

Da Ben Affleck e Jennifer Lopez i quali hanno lasciato il tappeto rosso con un bacio che tutti attendevano di vedere e consacrare così, il ritorno dopo ben quasi vent’anni dei Bennifer. Ai campioni di Tokio 2020 e alle loro medaglie d’oro; come Gianmarco Tamberi insieme alla fidanzata Chiara Bontempi e Marcell Jacobs al fianco della futura sposa Nicole Daza. Con i medagliati, il Tricolore ha raggiunto il Red Carpet del Cinema Di Venezia portando l’aria della vittoria.

Esattamente quattro settimane fa, Francesca Barra scrive sul suo profilo social: “Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perché questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici. Io e @claudiosantamaria siamo in felice attesa“.

Lo sfondo della foto che riassume il post scritto in calce dalla stessa giornalista , Pantelleria. Ma noi di VelvetMAG abbiamo visto la ‘somma di quei giorni felici’ anche sul tappeto rosso del Lido di Venezia. E lì, la favola, non ha tracciato una storia che si concludesse col semplice vissero felici e contenti. Francesca Barra e Claudio Santamaria prima di scambiarsi baci sul Red Carpet, emozionati, felici e in tre, hanno attraversato lunghi tunnel bui senza perdersi la mano.

Una sfida che costa cara anche ai più innamorati. E sì; nelle favole della vita reale, l’amore non basta. E quel lieto fine che spesso chiosa disturbato in fondo alla pagina di un libro per bambini; nel quotidiano è un continuo tendersi la mano nonostante tutto. La coppia che ha continuato ad accarezzare quel pancino; tondo non per i panzerotti, ma per una vita nuova, è oggi sul timone di questa nostra Rassegna Gossip, che sì, ha sdoganato le favole estive e i lieti fine, ma ha rivestito di autenticità la favola del reale.

La tv riparte da settembre: talk show, daytime, talent, soap-opera, reality e prime serate

La sesta edizione del Grande Fratello Vip, Tale e Quale Show, Uomini e Donne, Amici, X Factor, Love is in the Air che continua la scia del successo mai interrotta neanche durante l’estate. E poi ancora: Detto Fatto, La Vita in diretta, Domenica In che rivedere Mara Venier al timone della trasmissione, Pomeriggio Cinque, Da Grande nuovo programma che celebra il battesimo in Rai di Alessandro Cattelan. Senza dimenticare le nuove mini serie televisive: Fino all’ultimo battito e Luce dei tuoi occhi; i palinsesti hanno dato inizio ad una nuova stagione televisiva ricca di intrattenimento e altrettante storie da raccontare che ci accompagneranno per i prossimi mesi.

