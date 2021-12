Tutte le coppie del 2021: da Kerem Bürsin e Hande Erçel fino ai Bennifer

Si sta per concludere un anno ricco di gossip, tra nuove coppie formate, ma anche grandi ritorni di fiamma. Il lockdown ha dato l’occasione a tanti personaggi del mondo dello spettacolo di conoscersi meglio e non tutti hanno saputo resistere al periodo difficile che abbiamo affrontato. Tante rotture, ma anche nuovi amori hanno caratterizzato questo anno appena trascorso. Ma il 2021 è stato anche l’anno dei ritorni di fiamma, alcuni tra i inattesi di sempre e primo tra tutti non è possibile non menzionare quello tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. Le due star hollywoodiane, infatti, dopo più di dieci anni dal loro primo incontro sul set di Gigli nel 2001 si sono innamorati di nuovo.

Da quando era stata annunciata la rottura tra l’interprete di Batman e Jennifer Garner si vociferava su un possibile ritorno di fiamma dei Bennifer e finalmente il gossip solo qualche settimana più tardi è stato confermato dai diretti interessati. I due hanno trascorso le vacanze estive lasciandosi andare a dolci effusioni anche di fronte gli occhi indiscreti dei paparazzi, che non li lasciavano un secondo. Eppure, il loro amore si è rivelato ancora una volta il sentimento puro e sincero di vent’anni fa. La coppia ha fatto anche la prima uscita pubblica dopo il ritorno di fiamma al Festival del Cinema di Venezia, tra lo stupore e la gioia dei loro fan. Eppure, Jennifer Lopez e Ben Affleck non sono stati gli unici protagonisti della cronaca rosa di questo 2021.

Diletta Leotta e Can Yaman, la coppia più chiacchierata di quest’anno

Tra le coppie più chiacchierate di questo 2021 occupa sicuramente uno tra i primi posti anche quella formata da Diletta Leotta e Can Yaman. Tra l’attore turco e la giornalista sportiva è stato quasi un colpo di fulmine e il loro amore in poco tempo è finito al centro della cronaca rosa. Il protagonista di Daydreamer aveva deciso di fare sul serio con l’influencer portandola addirittura in Turchia per le presentazioni di famiglia prima della fatidica proposta di matrimonio. Un amore travolgente, che non si è mai risparmiato anche di fronte i paparazzi, ma che purtroppo non ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Diletta Leotta e Can Yaman si sono, infatti, lasciati durante l’estate, lasciando un po’ di amaro in bocca a tutti i fan della loro storia d’amore.

Kerem Bürsin e Hande Erçel, un amore nato sul set

Una delle coppie più amate del 2021 è certamente quella formata da Kerem Bürsin e Hande Erçel. I due attori turchi, protagonisti della soap del momento, Love is in the air, hanno in poco tempo attirato l’attenzione del pubblico italiano. I due si sono conosciuti e innamorati sul set della fiction in onda su Canale 5, ma solo negli ultimi mesi hanno ufficializzato la loro relazione. Un amore puro e sincero, che rispecchia il sentimento che si è creato tra Eda Yildiz e Serkan Bolat. La coppia è sicuramente innamorata come mai e molto affiatata e proprio per la loro sincerità è riuscita a conquistare anche il gossip italiano.

Le frecce scoccate da Cupido al GF Vip

Anche all’interno della Casa del GF Vip si sono formate molte coppie in questo 2021. Per alcuni non è andata come il pubblico sperava, per altri invece si. Tra quest’ultimi, Pierpaolo Pretelli può dirsi soddisfatto del suo percorso nel reality condotto da Alfonso Signorini, che non solo gli ha portato la popolarità sperata, ma anche quello che sembra essere l’amore della sua vita. Anche Giulia Salemi era una concorrente del GF Vip quando lei e il modello si sono conosciuti e subito perdutamente innamorati. La loro è stata fin dall’inizio una storia che ha fatto molto discutere e che non ispirava fiducia al pubblico. Eppure, presto i telespettatori hanno dovuto ricredersi. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono innamoratissimi e per loro quest’anno è stata un’occasione per conoscersi meglio e apprezzare i loro caratteri, diversi ma compatibili. E si parla anche di matrimonio, la proposta arriverà nel 2022? Mai dire mai!

Negli ultimi mesi di questo lungo anno di gossip, anche Alex Belli e Soleil Sorge sono stati tra i protagonisti della cronaca rosa. La loro possiamo definirla una coppia “artistica“, riprendendo le recenti dichiarazioni dell’attore. I due, infatti, hanno avuto modo di creare un forte legame all’interno del GF Vip. Una storia d’amore forse platonico, che fin da subito sapevamo non avesse un futuro. Ma soprattutto da parte di Soleil Sorge c’è stata sempre una forte speranza, così come dal pubblico che li seguiva da casa. Peccato che l’arrivo in Casa di Delia Duran ha scombussolato il loro rapporto e l’attore è presto uscito dalla bolla in cui stava vivendo, decidendo di tornare alla sua quotidianità con la modella. Insomma, è stato un anno ricco di colpi di scena e coppie inattese, che sicuramente apre le porte a un 2022 all’insegna del sano gossip.

