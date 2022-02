Ascolti tv mercoledì 9 febbraio 2022: vince Canale 5 con il match di calcio Milan-Lazio al 19.4% di share

Il calcio torna ad appassionare il pubblico tv in chiaro. Gli ascolti tv in prime time di ieri mercoledì 9 febbraio 2022 decretano la vittoria partita di Coppa Italia su Canale 5 Milan-Lazio con 4.642.000 spettatori con uno share del 19.4%. Resta molto indietro anche con il film in prima tv Cosa mi lasci di te Rai1. La pellicola si ferma a 2.892.000 spettatori per il 13.7% di gradimento. Terza piazza e prestazione assai consistente in termini di audience per Rai3 che con Chi l’ha Visto? incolla allo schermo 2.307.000 spettatori pari all’11.6% di platea televisiva.

Gli altri dati Auditel, con spettatori e share, relativi ai programmi ti in prima serata ieri mercoledì 9 febbraio 2022, mostrano su:

Rai2 – ORE 21:20 – The Good Doctor : 1.093.000 spettatori (4.4%). Seguito da The Resident 4 872.000 (4%).

– ORE 21:20 – : 1.093.000 spettatori (4.4%). Seguito da 872.000 (4%). Italia 1 – ORE 21:25 – Le Iene Show 2022 : 1.408.000 spettatori pari all’8.9%.

– ORE 21:25 – : 1.408.000 spettatori pari all’8.9%. Rete 4 – ORE 21:20 – Zona Bianca : 939.000 spettatori (5.6%).

– ORE 21:20 – : 939.000 spettatori (5.6%). La7 – ORE 21:20 – Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi : 505.000 spettatori (3.2%).

– ORE 21:20 – : 505.000 spettatori (3.2%). Tv8 – ORE 21:30 – Bruno Barbieri 4 Hotel : 377.000 spettatori (1.9%).

– ORE 21:30 – : 377.000 spettatori (1.9%). Nove – ORE 21:25 – Amiche da morire : 340.000 spettatori (1.6%).

– ORE 21:25 – : 340.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv mercoledì 9 febbraio: Access Prime Time

Il podio dei programmi più visti in Access Prime Time è composto da:

Rai1 I Soliti Ignoti – Il ritorno: 5.516.000 spettatori (21.7%). Canale5 Striscina la Notizia: 3.990.000 spettatori (16.2%). Rai3 Che Succ3de?: 1.413.000 spettatori (5.8%). Seguito da Un Posto al Sole con 1.845.000 (7.3%).

Il Podio del Preserale

I tre programmi più visti nel Preserale di mercoledì 9 febbraio 2022 sono:

Rai1 L’Eredità – La sfida dei 7: 3.706.000 spettatori (21.7%); mentre L’Eredità sale a 5.009.000 (24.7%). Canale 5 Avanti il Primo!: 2.726.000 spettatori (16.7%); con Avanti un altro! a 4.174.000 (21.2%). Rai3 Tg Regione: 2.868.000 spettatori (13.5%); seguito da Blob a 1.188.000 (5.2%).

Ascolti tv mercoledì 9 febbraio 2022: Daytime Pomeriggio

Nello scontro tra ammiraglie nel Daytime Pomeriggio della settimana la trasmissione più vista nella fascia si conferma senza concorrenza il dating show di Maria De Filippi con uno share del 23.3%. In crescita costante nell’ultima settimana l’audience di Barbara d’Urso.



In doppia cifra nel pomeriggio della tv italiana troviamo su Rai3 l’informazione della Testata Giornalistica della Rai (TGR) con 2.321.000 spettatori (16.2%) e Geo con 1.751.000 spettatori (12.9% – partendo con Aspettando… Geo a 833.000 spettatori – 7.6%).

Nel dettaglio gli ascolti tv di mercoledì 9 febbraio 2022 nel pomeriggio su Rai1 vedono:

Oggi è un altro giorno : 1.813.000 spettatori (14.3%).

: 1.813.000 spettatori (14.3%). Il Paradiso delle Signore : 2.140.000 spettatori (19.6%).

: 2.140.000 spettatori (19.6%). La Vita in Diretta: parte con 2.134.000 spettatori (18.6%) fino alle 17:26, per salire a 2.579.000 (19.1%).

La programmazione di ieri pomeriggio di Canale 5 ha raccolto questi spettatori con il rispettivo gradimento percentuale:

LEGGI ANCHE: Ascolti tv martedì 8 febbraio 2022: vince “Lea” al debutto con il 22.4% di share sfiorando i 5 milioni di spettatori