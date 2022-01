Domenica In, Anticipazioni e ospiti 17esima puntata: Luca Argentero e Giovanna Civitillo in studio

Sanremo, fiction e l’emergenza Coronavirus. Sono questi i temi principali che affronteranno gli ospiti del salotto più longevo della Rai: Domenica In. La trasmissione di oggi 9 gennaio che andrà in onda come tutte le settimane nel suo consueto appuntamento dalle 14 alle 17 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Ma ora vediamo nel dettaglio le anticipazioni dell’attesa diciassettesima puntata che vede come sempre al timone Mara Venier, che si destreggerà con i suoi ospiti in studio, come in collegamento a causa dell’emergenza Covid, che coinvolge il Paese.

Spazio fiction a Domenica In: Luca Argentero torna con Doc – Nelle tue mani

La trasmissione si apre con lo spazio fiction per un attesissimo ritorno su RaiUno: appunto la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. Una serie coprodotta proprio dalla Tv di Stato con Rai Fiction e Lux Vide. L’appuntamento è giovedì 13 gennaio, sull’ammiraglia Rai e a raccontare tutto a Zia Mara sarà il protagonista Luca Argentero.

Gli altri ospiti in studio: Giovanna Civitillo e Marco Travaglio

Subito dopo la conduttrice darà spazio ad una delle più note showgirl del momento Giovanna Civitillo, che si racconterà tra carriera e vita privata. Tra le anticipazioni sui suoi prossimi impegni professionali, non potrà non ripercorrere la sua storia d’amore con Amadeus.

Poi nel salotto di Mara Venier approderà uno dei giornalisti più noti e discussi del Paese: il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio che interverrà per presentare il libro Indro il ‘900 dedicato alla figura dell’indimenticato grande giornalista e suo maestro Indro Montanelli, scomparso nel 2001.

Tutti Pazzi per Sanremo: parte da Domenica In la lunga corsa verso il Festival della Canzone Italiana

Ha usato un post Instagram la stessa conduttrice per anticipare uno dei temi che occuperà maggior spazio oggi, come nelle prossime settimane: il Festival della Canzone Italiana avrà uno spazio fisso all’interno del talk show domenicale di Rai1 intitolato Tutti Pazzi per Sanremo. Pierpaolo Pretelli poi in collaborazione con la band di Domenica In si esibirà cantando alcuni grandi successi canori nati sul palco dell’Ariston.

A poche settimane dunque dal Festival di Sanremo 2022 partirà un talk dedicato alla kermesse con Albano, Riccardo Fogli, Pierluigi Diaco, Alba Parietti, Marino Bartoletti.

Covid e vaccini anche a Domenica In: Al Bano racconta la sua positività

Torna lo spazio informativo dedicato al Covid ed ai Vaccini, in studio il Prof. Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Ospedale Spallanzani di Roma, il Prof. Luca Richeldi Pneumologo del Policlinico Gemelli di Roma e Albano Carrisi che racconterà la sua positività al Covid. In collegamento ci saranno il Prof. Matteo Bassetti Infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova, Giovanni Toti Governatore della Regione Liguria e Alessandro Sallusti Direttore di Libero.

