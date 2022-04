Lulù Selassié rompe il silenzio sulla rottura con Manuel: “Ho scoperto di essere single dal comunicato”

Fa chiarezza Lulù Selassié riguardo alla rottura con Manuel Bortuzzo. Una delle coppie nate durante la sesta edizione GF Vip sembrava voler continuare la relazione dopo aver vissuto l’innamoramento all’interno della Casa del reality show. Poi, il comunicato stampa del nuotatore, ha invaso i social inaspettatamente.

Ieri 25 aprile 2022, nel pomeriggio, Manuel Bortuzzo ha spiazzato i fan con una Instagram Stories dove spiegava ai propri fan che la storia con Lulù Selassié era terminata. Il messaggio evidenziava il link della nota inviata all’ Agenzia ANSA. Ha letteralmente colto di sorpresa i followers e tutti i telespettatori che hanno seguito il percorso dei ragazzi nel loft del Grande Fratello Vip. Ma, stando alle parole pubblicate dalla principessa Selassié, anche la stessa Lulù sarebbe rimasta a dir poco basita.

Manuel Bortuzzo sui social: il silenzio iniziale della principessina

Nonostante leggere per molti il post social del nuotatore sia stato come assistere alla caduta di un fulmine a ciel sereno, la reazione di Lulù Selassié si è fatta attendere. Il silenzio della principessa ha fatto tremare i fan della coppia che per mesi hanno mostrato il loro affetto. Infatti sono stati in tanti a chiedersi se la Selassié si sarebbe rivolta anche lei ai social per discutere dell’imminente rottura con Bortuzzo, finché quell’atteso cenno non è arrivato.

“Buongiorno a tutti. Eccomi qui, la vostra Lulù – ha scritto la principessa su Instagram – Avrei tanto voluto evitare di arrivare fino a questo punto, ma ad oggi sono costretta a farlo per tutelare me stessa, la mia famiglia e VOI PUBBLICO che mi seguite con grande affetto”. Come ben sapranno i tanti lettori appassionati del gossip, già da qualche settimana i rumors vedevano la coppia in crisi. Come spiega Lulù, non sono state poche le pagine della cronaca rosa a raccontare un possibile malumore tra la stessa Selassié e Bortuzzo. E se Manuel ha dato spazio solo alle sue emozioni senza approfondire i ‘dettagli’, Lulù al contrario si è soffermata nel puntualizzare.

Lulù Selassié si toglie qualche sassolino dalle scarpe

La principessa ha continuato spiegando di aver sempre avuto il papà di Manuel Bortuzzo contro: “Sin da quando ero all’interno della Casa il padre di lui, e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che ahimè sono qui per dirvi che non c’è mai stata“.

Lulù ha poi smentito il gossip circolato negli ultimi giorni che raccontava di un unfollow di Franco Bortuzzo alle principesse. La verità, stando alle sue parole, sarebbe inversa. E su Manuel? La Selassié ha svelato di essere venuta a conoscenza della rottura definitiva attraverso il comunicato diffuso dall’ANSA e pubblicato da Manuel Bortuzzo. Con il nuotatore, dice di essersi chiuso un capitolo importante della sua vita e di esser dispiaciuta per averlo scoperto ufficialmente, ma anche che non lo ferirà mai.

LEGGI ANCHE: Tommaso Stanzani svela di aver avuto una crisi con Zorzi: “Ho iniziato a lanciare le scarpe”