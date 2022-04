Tommaso Stanzani svela di aver avuto una crisi con Zorzi: “Ho iniziato a lanciare le scarpe”

Tommaso Stanzani ha raccontato di recente di aver avuto una piccola crisi con Tommaso Zorzi, con cui a breve festeggerà il primo anniversario. L’ex ballerino della ventesima edizione di Amici, pupillo della maestra Alessandra Celentano, ha svelato il retroscena ai microfoni di Whoopsee.

Sin dalla messa in onda del Serale di Amici 20, Zorzi aveva espresso grande ammirazione per il giovane ballerino, nella scuderia di Alessandra Celentano. Una volta uscito dal talent, al termine della terza puntata, Tommaso Stanzani ha dunque avuto modo di avvicinarsi al vincitore del GF Vip 5, con cui mesi dopo ha ufficializzato la storia d’amore. Ora i due, a breve, festeggeranno un anno di relazione. In una recente intervista, il ballerino ha svelato di aver avuto una crisi con il fidanzato, durante la quale i toni si sarebbero alzati. Durante quell’episodio, inoltre, il 20enne avrebbe iniziato a lanciare le scarpe del compagno in giro per l’appartamento, nel quale convivono: ecco dunque cosa sarebbe successo.

Tommaso Stanzani racconta della lite avuta con Zorzi: ecco le sue parole

Ad oggi Tommaso Zorzi e Stanzani sembrano più uniti che mai, diversamente da altre coppie dello showbiz che purtroppo sono scoppiate, ma non è stato sempre semplice mantenere questo legame. A svelare le insidie tra di loro ci ha pensato proprio il giovane ballerino, che di recente ha debuttato nel mondo della musica con il singolo Origami. Il ventenne ha raccontato di un episodio in particolare, scoppiato a causa della sua gelosia, come ha ammesso.

“I momenti brutti? In realtà una crisi c’è stata, ma semplicemente perché io sono geloso, ma non geloso di cosa fa.” – ha esordito Tommaso Stanzani ai microfoni di Whoopsee, proseguendo – “Diciamo che io sono uno che sta molto attento ai piccoli dettagli. Quindi una volta mi aveva infastidito una cosa che lui aveva fatto, che per lui non era niente e invece per me era tanto.” Il ballerino non sarebbe riuscito a passare sopra a quanto compiuto dal fidanzato, senza entrare troppo nei particolari, portandolo a reagire in una maniera curiosa – “Ho iniziato a prendere le scarpe. Lui che ne ha tante di scarpe, ho iniziato a prenderle una alla volta e a lanciare le scarpe, non addosso, bastava fare disordine perché lui non sopporta il disordine. Ho iniziato a prendere queste scarpe e ho iniziato a lanciarle a caso per la casa in modo molto tranquillo. Però ci sta anche un po’ litigare, altrimenti…”

