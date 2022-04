Alberto di Monaco da domani in Italia: tutto pronto per il tour

Manca pochissimo all’inizio del viaggio ufficiale del principe Alberto di Monaco in Italia. Seppure con qualche incertezza dovuta al suo recente contagio da Covid-19, il principe sarà nella nostra penisola per una visita programmata da diversi mesi.

Il capofamiglia dei Grimaldi rimarrà in Italia per la tre giorni, durante i quali svolgerà un tour della Puglia e della Basilicata.

Come riporta l’agenzia Ansa, la visita del principe Alberto II di Monaco prenderà il via domani da Terlizzi e Trani. Nella giornata di giovedì, invece, si sposterà a Matera, Canosa e Poggiorsini. Venerdì, infine, farà visita ad Alberobello. Non si sa ancora se il principe si recherà in Italia da solo o accompagnato da qualcuno della sua famiglia.

I dettagli del viaggio del principe Alberto di Monaco in Italia

La visita del principe Alberto in Italia inizierà dalla citta di Terlizzi in provincia di Bari. Si tratta di una città che rappresenta molto per la famiglia Grimaldi e in cui Alberto fa ritorno dopo venticinque anni dalla sua ultima visita ufficiale. Terlizzi, infatti, in passato è stata il feudo dei Grimaldi nell’età compresa tra il 1532 e il 1641. Proprio lì, dunque, il principe di Monaco alle 14.30 svelerà l’insegna stradale “Terlizzi sito storico Grimaldi” all’ingresso della città, in via Giovinazzo.

In seguito si recherà a fare visita alla chiesa di Santa Maria dove si trova la tomba di un suo antenato vissuto nel 1546. Nella stessa giornata, inoltre, proseguirà la sua fitta tabella di marcia in piazza Cavour, dove ci sarà il saluto ufficiale da parte del sindaco Ninni Gemmato. Dopo gli onori e l’esecuzione degli inni nazionali, il principe Alberto si sposterà in corso Umberto, dove verrà svelata al pubblico una iscrizione in memoria della Signoria dei Grimaldi di Monaco. Per finire, dunque, nella Cattedrale avverrà l’incontro con il vescovo monsignor Domenico Cornacchia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑ℝ𝕠𝕪𝕒𝕝 𝔽𝕒𝕞𝕚𝕝𝕪 𝕠𝕗 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖👑 (@royal.family.in.europe)

La conclusione vera e propria è prevista da programma nella Pinacoteca Michele de Napoli. Lì, infatti, sarà esposta la croce d’argento donata al Capitolo della Collegiata di Terlizzi, da parte di Onorato Grimaldi che fu signore feudale e arciprete di Terlizzi dal 1632 fino al 1639, anno in cui morì. Nella serata di domani stesso, terminati gli impegni previsti, il principe Alberto di Monaco si recherà a Trani e a Canosa. La visita inizierà alle 9 con lo svelamento di un’altra targa commemorativa all’ingresso della città.

Successivamente avverrà l’incontro ufficiale con il sindaco a Palazzo di Città e a seguire la passeggiata in corso San Sabino. Alle 10.30 è previsto un omaggio al monumento ai caduti nella villa comunale. Il principe sarà poi a Poggiorsini per una visita alla Rocca del Garagnone e in serata raggiungerà Matera. Nella giornata di venerdì, inoltre, terminerà il tour con una visita ad Alberobello. Nessuna notizia ancora sul fatto che sia accompagnato dalla moglie Charlene di Monaco o dai due figli, il principe Jacques e la principessa Gabrielle.

LEGGI ANCHE: Il principe Alberto compare al Montecarlo Masters di tennis e pubblica il nuovo scatto con Charlene