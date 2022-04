Orphan Black, in arrivo una serie TV ambientata nell’universo del Clone Club

Orphan Black sta per tornare, o meglio il suo universo. AMC ha annunciato che realizzerà una serie TV spin-off che si intitola Echoes ed è in arrivo nel 2023.

I cloni di Sarah Manning stanno tornando! O meglio, l’universo in cui è ambientata la loro storia è pronto ad ospitare una nuova avventura. Orphan Black è la serie TV che ha lanciato la carriera di Tatiana Maslany, un’attrice che ha avuto il coraggio e l’abilità di interpretare – anche contemporaneamente – tutti i personaggi principali della serie TV.

Questo perché Orphan Black ruota attorno ad un gruppo di cloni, personaggi che in realtà non sapevano di essere frutto di un esperimento e di avere quindi cloni sparsi in tutto il mondo. Una storia avvincente, durata cinque stagioni, partita nel 2013 e conclusasi nel 2017 che sarebbe pronta per una nuova serie spin-off. Si intitola Echoes ed è in arrivo nel 2023.

Oprhan Black: in arrivo la serie spin-off Echoes

L’universo di Orphan Black è pronto ad accogliere una nuova serie televisiva. La storia originale segue Sarah Manning alle prese con una realtà che non avrebbe mai immaginato potesse essere la sua. Scopre, in seguito al suicidio di Beth Childs, di essere immischiata in un progetto gigantesco. Grazie a Beth, scopre che la donna non è la sua gemella, bensì un suo clone e non è l’unica. Indagando sul suo passato, scopre che Beth aveva già incontrato altre come lei, per cui Sarah si mette in contatto con Alison e Cosima, personaggi chiave delle prime stagioni. Negli episodi successivi, il trio incontrerà altri membri del Clone Club: tra i più importanti c’è Helena, che ha un legame importante proprio con Sarah.

Echoes, il nuovo progetto televisivo, arriverà non prima del 2023. In una nota ufficiale, AMC+ ha spiegato ai fan che una nuova storia sta per prendere vita. “Caro Clone Club, sei stato con noi sin dal momento in cui Sarah Manning ha guardato con orrore Beth Childs saltare inspiegabilmente davanti a un treno. Poi le ha rubato la borsa e l’identità. Eri in prima linea con le Sestra mentre combattevano per proteggere loro stesse e la loro sorellanza da tutto, dai Freaky Leekies ai proletani, fino a quei matti dei Neoluzionisti e gli agenti di Topside. Hai applaudito i momenti folli, i colpi di scena insensati, la scienza del c***o, l’orrore e l’umorismo, e soprattutto l’amore che ha reso ORPHAN BLACK cos’era. Tu sei il Clone Club. Quindi volevamo che tu fossi il primo a sapere che la storia continua“.

Un annuncio che ha il retrogusto di una lettera di corteggiamento. Tutto ciò che sappiamo sul nuovo progetto è che si intitola Echoes. “Nell’universo di Orphan Black molto è rimasto in ombra. In collaborazione con i nostri intrepidi amici di Boat Rocker e AMC, è ora di tornare. Sei pronto per scendere di nuovo nella tana del coniglio?”. La domanda che in realtà dovremmo porci è una: ci sarà posto per Tatiana Maslany e per altri personaggi della serie originale? C’è da considerare che Tatiana al momento è impegnata sul set Marvel perché è la protagonista di She-Hulk. Ma che dire degli altri personaggi secondari?

