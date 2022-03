Beppe Convertini festeggia le 100 puntate di ‘Linea Verde’: “Sono fortunato”

Beppe Convertini accompagna milioni di italiani ogni domenica nel suo percorso alla scoperta degli aneddoti e curiosità sull’agricoltura italiana e le sue eccellenza. Ma questa sarà una puntata speciale, il conduttore, infatti, festeggerà le prime 100 puntate al timone di Linea Verde.

Anche questa domenica, 6 marzo, Beppe Convertini tornerà in diretta con un nuovo appuntamento di Linea Verde alle 12.20 su Rai1. Il conduttore questa volta andrà alla scoperta di nuovi territori e nuove tradizioni a cavallo tra Puglia e Molise. La nuova puntata, infatti, si snoderà tra Termoli in Provincia di Campobasso e Carpino in provincia di Foggia, lungo la dorsale adriatica, sul tracciato degli antichi tratturi dei transumanti.

Il conduttore di Rai1 ancora una volta raccoglierà le storie di agricoltori, allevatori, cuochi, pescatori e artigiani che incontrerà lungo il suo percorso. Ma questo appuntamento sarà diverso dagli altri perché Beppe Convertini questa volta festeggerà anche le prime 100 puntate al timone di Linea Verde. Un traguardo che ha commentato con molto orgoglio.

Beppe Convertini raggiunge un nuovo traguardo al timone di Linea Verde

Sicuramente tra i conduttori più amati e apprezzati dal pubblico, Beppe Covertini è ormai da parecchio tempo al timone della trasmissione in onda ogni domenica su Rai1 alle 12.20. Ed è con entusiasmo e orgoglio che ha festeggiato i primi 100 episodi di Linea Verde, un traguardo che forse non si sarebbe mai aspettato di raggiungere. “Mi ritengo davvero fortunato ad aver viaggiato con il pubblico di Rai1 che mi ha seguito sempre con grande affetto. Un’esperienza straordinaria alla scoperta del Belpaese che mi ha permesso di conoscere borghi incantevoli e luoghi unici al mondo oltre alle storie di grandi donne e uomini che fanno sì che la nostra agricoltura, allevamento e artigianato siano apprezzati in tutto il mondo”, ha commentato Beppe Convertini.

Beppe Convertini si è detto molto contento di aver raggiunto questo traguardo così importante per la sua carriera. “Sono molto soddisfatto di festeggiare le 100 puntate alla guida di uno dei programmi storici della rete ammiraglia, così come del mio percorso artistico e personale: ho incontrato straordinari artisti e professionisti da cui ho imparato tanto e che mi hanno permesso di essere l’uomo che sono oggi. Non si finisce mai di imparare e spero di essere sempre all’altezza delle sfide che mi troverò ad affrontare“, ha poi concluso.

La nuova puntata di Linea Verde in onda domenica 6 marzo

Nel prossimo appuntamento con Linea Verde, Beppe Convertini si sposterà sul dorsale adriatico, tra le province di Campobasso e Foggia. La prima tappa del percorso del conduttore sarà a Termoli, nell’antico borgo marinaro, continuando poi fino a Martino in Pensilis. Qui, incontreremo allevatori e appassionati della corsa ‘carrese’ che ci faranno assaggiare anche i piatti tipici della cucina locale, come la ‘pampanella‘, uno speziato e prelibato arrosto di maiale. Nel territorio foggiano, invece, saranno protagonisti i ‘cantori‘, eredi della grande tradizione folk della tarantella garganica. Il conduttore si sposterà poi verso le lagune di Varano e Lesina per incontrare allevatori di ostriche e chef interpreti di piatti storici. A Rignano garganico conosceremo anche le razze della vacca podolica e la capra garganica e Convertini assaggerà anche i prodotti caseari che ne derivano.

LEGGI ANCHE: Domenica In anticipazioni 6 marzo: Tommaso Paradiso ospite d’eccezione