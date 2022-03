Domenica In anticipazioni 6 marzo: Tommaso Paradiso ospite d’eccezione

Domenica In tornerà in onda con la venticinquesima puntata della nuova stagione. Domenica 6 marzo dalle 14 alle 17 Mara Venier sarà in diretta per dare gli ultimi aggiornamenti in tempo reale in collegamento con la direttrice del Tg1, sulla guerra tra Russia e Ucraina. Ma non mancherà spazio anche allo spettacolo e alla musica, con la prima intervista di Tommaso Paradiso. Ecco tutte le anticipazioni dettagliate.

Mara Venier è pronta a tornare in diretta anche domenica 6 marzo. La conduttrice, nonostante il momento così delicato per l’Europa e per gli equilibri internazionali, ha deciso di non cancellare la messa in onda del nuovo appuntamento del suo talk show pomeridiano. Domenica In quindi ci sarà e si darà grande spazio soprattutto alla guerra tra Russia e Ucraina, ma non solo.

La conduttrice di Rai1, infatti, si dedicherà anche al mondo dell’arte e dello spettacolo con la presentazione di nuovi eventi e nuove uscite cinematografiche e musicali. Tra gli ospiti più attesi sicuramente c’è Tommaso Paradiso. L’ex frontman dei The giornalisti, infatti, sarà ospite di Mara Venier per la prima volta nella sua carriera e racconterà i suoi prossimi progetti lavorativi.

Domenica In, Mara Venier e gli aggiornamenti da Kiev

Nella prima parte della nuova puntata di Domenica In, Mara Venier si collegherà con la direttrice del Tg1 Monica Maggioni. La giornalista riferirà in diretta tutti gli ultimi aggiornamenti in tempo reale della guerra tra Ucraina e Russia, che continua senza sosta. Con la Maggioni saranno in collegamento anche Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi, e Alberto Matano che commenteranno insieme gli ultimi terribili scontri tra le truppe nemiche che si sono consumati nel territorio ucraino. Durante questo blocco della puntata ci sarà anche Enzo Avitabile che si esibirà con la sua Tutt’ Eguale Song ‘E Criature, una canzone che vuole dedicare a tutte le mamme e i bambini in fuga dall’Ucraina.

Tommaso Paradiso l’ospite più atteso della nuova puntata

Dopo aver parlato di cronaca e attualità, Mara Venier tornerà a portare un po’ di svago nelle case degli italiani concedendo spazio anche alle ultime novità inerenti il mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti presenti in studio ci sarà anche Serena Autieri che è tornata nello studio di Rai1 per presentare la commedia teatrale Rugantino, che tornerà in scena già dal prossimo 10 marzo. Mara Venier, sempre per promuovere i nuovi eventi teatrali dei prossimi mesi, ha invitato in puntata anche Red Canzian che insieme ai due attori protagonisti, Gian Marco Schiaretti e Angelica Cinquantini, presenterà Casanova Opera Pop. Il nuovo musical, del quale il cantante è creatore e ideatore, infatti, tornerà in scena nei prossimi giorni. Ma ci sarà spazio anche per il cinema con Marco Giallini e Giampaolo Morelli che racconteranno il loro prossimo film in uscita il 10 marzo, C’era una volta il crimine.

Tra gli ospiti più attesi della nuova puntata di Domenica In c’è però certamente Tommaso Paradiso. Per il cantante è la prima volta all’interno dello studio di Rai1. L’ex frontman dei The giornalisti, infatti, si lascerà intervistare da Mara Venier e presenterà il suo prossimo album in studio, Space Cowboy. L’artista si esibirà anche sulle note del suo ultimo singolo, Tutte le notti. Sarà quindi una puntata ricca di sorprese e colpi di scena, ma che si occuperà anche di cronaca.

