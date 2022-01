Beppe Convertini “Evoluzione Terra” si avvia verso l’ultima puntata

Disponibile anche su RaiPlay, è lo sviluppo televisivo di un progetto che dal 2020 sostiene concretamente le realtà agricole. Sullo sfondo, gli scenari di una campagna italiana dalla straordinaria bellezza. In primo piano, le testimonianze di donne e uomini che credono in un futuro sostenibile da consegnare integro nelle mani delle nuove generazioni di agricoltori. Un grande viaggio attraverso la penisola. Guidato da Beppe Convertini che, a bordo di un trattore New Holland, sta contribuendo a far conoscere al grande pubblico l’agricoltura innovativa e tecnologica. Mettendo inoltre in evidenza il ruolo delle donne e il rispetto dell’ambiente.