Un compleanno all’insegna dell’allegria e della voglia di tornare finalmente a vivere. Tanti amici sono accorsi ieri sera, martedì 20 luglio, a festeggiare le cinquanta primavere di Beppe Convertini. Il famoso attore e conduttore pugliese, ormai è volto familiare Rai da diversi anni. Il presentatore di Uno weekend insieme a Anna Falchi, ha radunato più di cento amici del mondo dello spettacolo e della comunicazione che di certo non si sono fatti pregare a dimostrargli tutto il loro affetto e calore. Location d’eccezione del party di compleanno dei 50 anni di Beppe Convertini è stato Palazzo Brancaccio. Il noto palazzo nobiliare romano situato su Colle Oppio, in stile Barocco, si trova a pochi passi proprio dalla dimora di Convertini. Noi di VelvetMAG siamo andati all’happening per fare gli auguri a Beppe e abbiamo scoperto chi erano gli ospiti presenti alla serata.

Beppe Convertini compleanno: 50 anni all’insegna del successo circondato dagli amici più cari

Nato a Martina Franca, in provincia di Taranto, il 20 luglio del 1971, Convertini ha al suo attivo una carriera più che trentennale nel dorato mondo dello spettacolo, di cui pochi possono vantarsi. Da ormai alcuni anni è presenza fissa sui canali di mamma Rai ed il pubblico lo adora. Di Beppe Convertini piace la spontaneità, l’essere l’amico della porta accanto e quella genuinità che il ‘ragazzo pugliese’, nonostante la fama, non ha mai perso. Il presentatore ha dalla sua anni e anni di gavetta e di conduzioni in radio e live. Ciò gli ha permesso di ottenere una perfetta padronanza del salotto televisivo.

La sua spontaneità, mista alla sua grinta e gentilezza, lo hanno reso un perfetto padrone di casa del salotto televisivo. Beppe è un personaggio amato, perchè nonostante tutto non hai mai perso quella genuinità che lo contraddistingue. E’ un uomo ammirato ed affascinante, ieri sera tutti noi abbiamo apprezzato il suo carisma e il suo essere così caloroso ed accogliente con tutti.

Tutti gli ospiti VIP accorsi al party di Beppe Convertini

Il presentatore per l’occasione indossava una camicia ed un completo nero profilato di cristalli sulle spalle firmato dal Maestro Gai Mattiolo, di cui l’attore è solito interpretare le mise. La serata si è svolta nel suggestivo giardino di Palazzo Brancaccio. Dopo un drink di benvenuto gli ospiti si sono accomodati in piccoli tavoli intorno alla scenografica fontana illuminata ad hoc per l’occasione. Il dinner placè ha previsto un risotto di scampi e una spigola e verdurine. Tra i primi ospiti ad arrivare alla festa di compleanno dei 50 anni di Beppe Convertini è stata Carmen Russo accompagnata dall’inseparabile marito Enzo Paolo Turchi. A seguire la coppia, Nathalie Caldonazzo, Annalisa Minetti, la contessa Patrizia De Blanck, la soprana ed attrice Alma Manera che ha intonato, al momento del taglio della torta con fragole chantilly, l’Happy Birthday a Beppe. Non è voluta mancare nemmeno l’interprete dagli occhi di ghiaccio, Simona Borioni, le showgirl Miriana Trevisan e Stefania Orlando.

Jo Squillo si è esibita durante il compleanno dei 50 anni di Beppe Convertini con la famosa hit “Siamo Donne”

Persino Mario Biondi e Sal Da Vinci hanno allietato il pubblico con i loro successi. Cartellino timbrato anche per l’ex Miss Italia Daniela Ferolla, oggi giornalista e conduttrice Rai e l’affascinante attore Graziano Scarabicchi. Sono intervenuti alla serata anche la conduttrice Ingrid Muccitelli insieme al già Direttore Generale Rai Mauro Masi, l’inviato Rai Giuseppe Di Tommaso, e poi ancora tanti giornalisti e direttori di magazine.

La sorpresa più gradita a Beppe l’ha fatta però sua mamma, che dalla Puglia è arrivata appositamente a Roma, insieme alla sorella del conduttore, per stargli vicino in un momento così importante della sua vita. Non a caso Convertini al taglio della torta ha ringraziato proprio lei per prima. A serata iniziata è apparsa anche la statuaria Valeria Marini, fasciata da un long dress rosso con spacco centrale dalla profonda scollatura a cuore, che metteva in luce i chili persi durante l’esperienza all’Isola dei Famosi. La famosa show girl italiana ha cantato i suoi “auguri stellari” a Beppe.

Il commento in esclusiva a Velvet di Beppe Convertini:

” Alla soglia di un compleanno così importante mi sento molto bene, perchè le rughe ed i capelli di colore argento sono il segno di tante esperienze di vita personali e professionali. E’ davvero molto bello, quindi, poter, con la maturità, affrontare un nuovo traguardo. Spero che in questi anni abbia donato il mio amore alle persone alle quali voglio bene, che sono la famiglia e gli amici, ma anche di aver dato qualcosa di me a tutti coloro che avevano bisogno, anche utilizzando quella popolarità che è utile proprio per aiutare il prossimo. Spero, inoltre, di essere diventato un uomo migliore crescendo nel tempo”

Il segreto del successo di Beppe Convertini, spiegato in esclusiva a VelvetMAG

“Ringrazio il pubblico di Rai Uno che segue me ed Anna Falchi ormai da due anni, perchè è eccezionale, ci sostiene con un affetto straordinario. Lavorare con Anna Falchi è meraviglioso, lei è una donna molto dolce, è complice, amica, una persona speciale. Sono davvero felice di trascorrere tanto tempo con lei anche al di là del lavoro. Trascorrerò l’estate lavorando a Uno Weekend e quindi farò qualche capatina in Puglia e nelle meravigliose città d’arte e di mare italiane, perchè il nostro è il Paese più bello al mondo, ed è un dovere di tutti noi, proprio in questo particolare momento, valorizzarlo. Ci vorrebbero più vite per poter conoscere l’Italia e soprattutto bisogna aiutare il settore turistico italiano, perciò è importante consumare e scegliere i nostri prodotti che sono i migliori al mondo.”

I nuovi programmi autunnali in Rai di Beppe Convertini

“Al ritorno delle vacanze mi aspetta Linea Verde tutte le domeniche su Rai Uno alle 12,20. Sarà un viaggio meraviglioso nella bellezza dell’Italia, nelle eccellenze enogastronomiche, nelle tradizioni, odori, colori e sapori della nostra Penisola, unica al mondo, e poi storie di grandi uomini nel mondo dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’artigianato che fanno sì che il nostro Made in Italy sia apprezzato e conosciuto in tutto il mondo. “, dichiara in esclusiva a VelvetMAG Convertini.

Auguri ancora Beppe per tanti altri anni di immutati successi!