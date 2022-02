A “Verissimo” Robert Pattinson: dal 3 marzo sarà Batman [VIDEO]

A vent’anni sapeva che voleva fare l’attore. E nonostante oggi per i personaggi interpretati è spesso sotto le luci della ribalta, racconta di essere una persona timida. Lo era e lo è ancora, aggiunge durante l’intervista concessa ai microfoni di Verissimo. Robert Pattinson, protagonista del The Batman che, il 3 marzo, debutterà al cinema, non ha dato adito alle polemiche scoppiate quando Hollywood lo ha scelto per il ruolo dell'”uomo-pipistrello” in questo attesissimo film girato durante la pandemia. “Ho avuto la fortuna di continuare a lavorare seguendo il mio sogno. Quando ho finito, mi sono accorto che il mondo è cambiato”, ha confidato a Silvia Toffanin che durante l’intervista si è anche raccontato ripercorrendo i suoi esordi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Lui che da bambino si travestiva da Batman, oggi per Pattinson è un sogno che si realizza interpretarlo. “Entusiasmo a mille” precisa durante l’intervista: “Fino a pochi anni fa non avrei mai immaginato di poter arrivare qui. Sembrava davvero fuori la mia portata”. Realizzare il film è stato a dir poco divertente e, lavorare con il regista Matt Reeves lo è stato altrettanto, oltre che un esperienza importante e costruttiva. Robert Pattinson si dice soddisfatto del risultato finale del suo ultimo film che ha avuto l’occasione di vedere la scorsa settimana. Ci aspetteremo un Batman diverso secondo il piccolissimo spoiler citato dalla conduttrice di Verissimo dopo aver visto la pellicola. Non ci resta ora che attendere l’attore sul grande schermo e immergerci nella vita di uno dei supereroi più misteriosi mai raccontati.

Ana Mena a Verissimo: il canto, la recitazione e una vita privata ancora da scrivere

La cantante reduce dalla recente kermesse del Festival di Sanremo ha raggiunto Silvia Toffanin nel salotto del programma di Canale 5. Nulla da dire in merito alla polemica sollevata da Francesco Monte in merito alla sua esclusione dalla manifestazione canora, contestando Ana Mena tra i Big. L’intervista ha ridisegnato una cornice ricca di contenuti che mettono la cantante a confronto con la sua infanzia e la donna che è diventata oggi.

Venticinque anni compiuti da poco, la passione per il canto e la recitazione – che l’ha vista da bambina al fianco di Antonio Banderas nel film La pelle che abito, – l’accompagnano da sempre. Oggi Sanremo e in merito alla sua vita privata la cantante rivela di essere felicemente single: “Sono single, sto bene così perché sto lavorando molto. Ma non lo sto cercando, innamorarsi poi è una cosa serie. Ho 25 e per ora posso dire di essermi innamorata una volta sola. Sono tranquilla dal lato sentimentale perché voglio impegnarmi nella mia professione e condividere momenti con famiglia e amici”.

LEGGI ANCHE: Ilary Blasi ospite a ‘Belve’, Francesca Fagnani: “Ho il cuore infranto”