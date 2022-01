Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: nuovi retroscena sulla rottura

Continua ad alimentarsi la scia di retroscena sulla vita privata di Michelle Hunziker. Dopo l’annuncio della rottura con Tomaso Trussardi dopo 10 lunghi anni di relazione e due figlie insieme, la showgirl vorrebbe prendersi del tempo per sé. La conduttrice non vuole chiudere definitivamente le porte del suo cuore, ma di certo ha bisogno di riflettere prima di buttarsi in una nuova storia d’amore. Nel frattempo, i più curiosi si interrogano ancora su quale possa essere realmente stato il motivo per il quale la relazione tra la Hunzieker e Trussardi è giunta al termine così all’improvviso, senza neppure un accenno di crisi in precedenza.

I due, infatti, hanno deciso di annunciare la rottura con una breve nota all’Ansa. L’ormai ex coppia non ha voluto dare spiegazioni riguardo i motivi che li hanno spinti a prendere questa drastica decisione, ed hanno rassicurato sul fatto che continueranno a svolgere il loro lavoro da genitori insieme. Ma nel mondo della cronaca rosa, come ben sappiamo, le notizie corrono veloci. E proprio nelle ultime ore sarebbero già circolate alcune voci su presunti retroscena nella rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Una crisi già annunciata: i retroscena della rottura tra Michelle Hunkizer e Tomaso Trussardi

A lanciare nuovi retroscena su quella che era una delle coppia più apprezzate e affiatate del mondo dello spettacolo italiano ci avrebbe pensato il settimanale Oggi. Il magazine, infatti, avrebbe rivelato che il processo di allontanamento tra i due diretti interessati sarebbe già in atto da due anni. Con l’avvento della pandemia, infatti, così come tantissime coppie non solo famose, i rapporti amorosi sono presto stati messi in discussione. La convivenza forzata ha messo in luce nuovi problemi per il matrimonio dei due volti noti del panorama dello show business italiano. E il tempo, anziché migliorare la situazione, non ha fatto altro che deteriorare ulteriormente i loro rapporti. La coppia ha così presto annunciato la rottura definitiva. Adesso, Tomaso dovrebbe rimanere nella casa di Bergamo, mentre la Huniker con le due bambine si dovrebbe presto trasferire in una casa di proprietà a Milano.

Nel frattempo, i più curiosi avrebbero già messo in giro nuove voci sulla vita sentimentale di Michelle Hunziker. Dopo la rottura con Trussardi, infatti, c’è chi già la vedrebbe di nuovo al fianco di Eros Ramazzotti, nonché padre di sua figlia Aurora. Tra i due, infatti, i rapporti sono rimasti ottimi, ma purtroppo per i fan della coppia non c’è stato nessun ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante. Michelle Hunziker al momento è single e probabilmente dovrà passare del tempo prima di vederla di nuovo aprire i suoi sentimenti a un’altra persona.

