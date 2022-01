Chiara Nasti a soli 24 anni è una delle influencer più amate e seguite d’Italia

Chiara Nasti, classe 1998, è una fashion blogger napoletana che sbarca sul mondo dei social a soli 15 anni con il nickname Nastilove. Attualmente il suo profilo Instagram sfiora i 2 milioni di followers ed è una delle influencer più conosciute e seguite in Italia. È, però, amata quanto criticata, infatti, il suo carattere forte ed esuberante spesso è stato scambiato per un atteggiamento arrogante.

Fin da piccola ha sempre manifestato un grande interesse per il settore della moda e oggi è riuscita a tramutare questa sua passione in lavoro. Infatti, oltre all’impiego sui social che la vede occupata con numerose sponsorizzazioni di importanti marchi, ha anche creato una linea di abbigliamento con la sorella Angela Nasti: Plume Ethéréé che produce soprattutto costumi e body, ma anche vestiti e calzature. Poco dopo fonda un brand tutto suo Nastilove Area che invece si occupa di accessori. Tra le varie collaborazioni c’è quella con Sunsilk famosa azienda britannica che tratta prodotti per la cura dei capelli. Nel 2016 pubblica il suo primo libro che scrive con Silvia Zanatti: Diario di una fashion blogger edito da Mondadori in cui racconta le tappe che l’hanno portata ad arrivare alla sua carriera di influencer di successo.

Il forte legame con la famiglia e in particolare con la sorella Angela

Ha un rapporto molto profondo con la famiglia, infatti, vive ancora a Napoli con i genitori e più di una volta ha dichiarato di non avere minimamente intenzione di allontanarsi dalla sua città natale. Un legame speciale lo ha soprattutto con la sorella Angela, che ha partecipato come tronista alla trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne. In questa occasione Chiara ha dimostrato di avere un grande senso di protezione nei confronti della sorella. Infatti, durante il trono, a seguito di numerosi attacchi del pubblico, si è esposta più volte prendendo le sue difese.

Il nuovo fidanzato di Chiara Nasti è il calciatore Mattia Zaccagni

È stata fidanzata per alcuni anni con Ugo Abbamonte, figlio di imprenditori napoletani. La storia è durata dal 2017 a febbraio del 2020 e l’influencer ha annunciato la rottura tramite un post su Instagram che recitava “I’m free” . In quei tre anni i due si sono mostrati sempre molto affiatati e innamorati. Infatti, uno dei motivi che ha spinto Chiara ad abbandonare con largo anticipo il reality dell’Isola dei Famosi nel 2018 è stato proprio la mancanza di Ugo.

Attualmente, dopo un breve storia avuta con Nicolò Zaniolo, ha un nuovo fidanzato, si tratta dell’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni. I due hanno tenuto la relazione nascosta dai media per diversi mesi per poi uscire allo scoperto poco tempo fa attraverso un post su Instagram che li ritraeva complici e sorridenti.

Oggi Chiara Nasti compie 24 anni e festeggerà il compleanno insieme alla sua famiglia e gli amici più stretti. Noi della redazione di VelvetMAG le facciamo i migliori auguri!

