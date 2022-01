Diana Del Bufalo, il suo futuro lavorativo a rischio dopo la polemica ‘no vax’? L’indiscrezione

Diana Del Bufalo finisce di nuovo al centro del gossip. L’attrice, infatti, solo qualche settimana fa era stata coinvolta in alcune polemiche sul web dopo aver espresso le sue teorie sul vaccino anti-Covid e aver spiegato la sua scelta di non sottoporsi al ciclo vaccinale. In realtà solo dopo essersi beccata tantissime critiche, l’influencer ha spiegato di non potersi sottoporre al vaccino per alcune patologie al cuore con cui convive da tempo. Diana Del Bufalo avrebbe avuto più di un colloquio con il suo medico per scegliere il da farsi, visto il continuo aumento dei contagi. Eppure, le sue affermazioni considerate “no vax” avrebbero dato molto da parlare al web intero. E proprio nelle ultime ore sono arrivate alcune indiscrezioni che metterebbero a rischio il futuro lavorativo dell’attrice.

Amazon taglia Diana Del Bufalo dopo le dichiarazioni ‘no vax’?

A lanciare l’indiscrezione, che però non ha ancora incontrato la conferma dei diretti interessati, sarebbe stato Dagospia. Il noto portale di gossip e politica, infatti, avrebbe spifferato che Amazon Prime, dopo le recente polemiche che hanno coinvolto Diana Del Bufalo starebbe pensando di tagliare la sua presenza durante la seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori.

Le riprese della nuova stagione del programma originale Amazon Prime sono già iniziate da qualche settimana, ma il colosso dello streaming sarebbe pronto a riprogrammarle nel caso decida ufficialmente di fare fuori dal cast la Del Bufalo. “Gli scivoloni social di Diana Del Bufalo su Covid e vaccini agitano non poco Amazon […]. La piattaforma milionaria teme le polemiche e l’effetto boomerang sui social, dove il programma aveva sbancato. Si studiano soluzioni dell’ultim’ora“, ha scritto Dagospia nelle ultime ore.

La presenza di Diana Del Bufalo nel corso delle nuove puntate sarebbe abbastanza a rischio. Resta però per il momento confermato il cast della seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori. Mago Forest, Virginia Raffaele, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Alice Mangione, Max Angioni e Gianmarco Pozzoli fanno parte del cast della prossima stagione del programma del quale sono già iniziate le riprese. La novità di quest’anno sarà anche l’abbandono di Mara Maionchi. Dopo una stagione ricca di successi, infatti la conduttrice radiofonica ha deciso di lasciare il suo posto a Frank Matano, che dopo aver partecipato alla prima edizione dello show, adesso si siederà al fianco di Fedez per stuzzicare i concorrenti. I protagonisti del game show riusciranno a trattenere le risate? Vedremo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diana del Bufalo (@dianadelbufalo)

LEGGI ANCHE: Pomeriggio Cinque, quando torna Barbara d’Urso? Ora è in vacanza ad alta quota [FOTO]