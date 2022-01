Ascolti tv domenica 9 gennaio 2022: vince Checco Zalone su Canale 5 con il suo “Tolo Tolo” al 22.5% di share

Verrebbe da dire “Tolo Tolo“ al comando di Checco Zalone che sbaraglia la concorrenza e vince la serata. Gli ascolti tv in prime time di ieri domenica 9 gennaio 2022 vedono la commedia del geniale comico-attore-regista pugliese vincere come al botteghino con 5.314.000 spettatori pari al 22.5% di platea televisiva. Si ferma a soli 3.084.000 spettatori pari al 14.2% di share, il film drama di RaiUno in Prima Tv Correre per ricominciare. Terza piazza per Rai3 con l’apprezzato format Città Segrete scelto da 1.453.000 spettatori per il 6.4% di gradimento.

Gli altri dati Auditel, con spettatori e share, relativi ai programmi ti in prima serata ieri domenica 9 gennaio 2022 dicembre, mostrano su:

Rai2 The Rookie (Prima Tv): 1.004.000 spettatori (4%). Seguito da CSI Vegas (Prima Tv): 943.000 spettatori (4%).

(Prima Tv): 1.004.000 spettatori (4%). Seguito da (Prima Tv): 943.000 spettatori (4%). Italia 1 Doctor Strange : 1.105.000 spettatori (4.9%).

: 1.105.000 spettatori (4.9%). Rete 4 Controcorrente : 809.000 spettatori (4.3%).

: 809.000 spettatori (4.3%). La7 Atlantide Capitol Hill – Il giorno della paura : 380.000 spettatori (2.3%).

: 380.000 spettatori (2.3%). Tv8 Se solo fosse vero : 266.000 spettatori (1.2%).

: 266.000 spettatori (1.2%). Nove Drag Race Italia : 197.000 spettatori (0.8%).

: 197.000 spettatori (0.8%). Su DAZN (la sola parte rilevata da Auditel) Inter-Lazio: 896.000 spettatori (3.6%).

Ascolti tv domenica 9 gennaio 2022: Access Prime Time

Il podio dei programmi più visti in Access Prime Time è composto da:

Rai1 I Soliti Ignoti – Il ritorno: 5.755.000 spettatori (22.6%). Canale5 Paperissima Sprint: 3.690.000 spettatori (14.4%). Italia1 NCIS: 1.304.000 spettatori (5.1%).

Il Podio del Preserale

I tre programmi più visti nel Preserale di domenica 9 gennaio 2022 sono:

Rai1 L’Eredità – Il Weekend – La sfida dei 7: 3.610.000 spettatori (17%); mentre L’Eredità – Il Weekend sale a 4.849.000 (20.9%). Canale5 Avanti il Primo parte con 3.298.000 spettatori (15.8%), con Avanti un Altro 2022 che raccoglie 3.976.000 (17.4%). Rai3 Tg Regione informa 3.466.000 spettatori (14.5%), seguito da Blob a 1.081.000 spettatori (4.4%).

Ascolti tv domenica 9 gennaio 2022: Daytime Pomeriggio

Nello scontro tra ammiraglie nel Daytime Pomeriggio della domenica è Mara Venier a conquistare la corona della trasmissione più vista con il 18.9% staccando di un punto il talent della De Filippi.

In doppia cifra nel pomeriggio della tv italiana troviamo su Rai3 l’informazione della Testata Giornalistica della Rai (TGR) con 2.953.000 spettatori (15.3%), seguito da Mezz’ora in Più condotto da Lucia Annunziata che raccoglie 1.649.000 spettatori con il 9.1% di share.

Nel dettaglio gli ascolti tv di domenica 9 gennaio 2022 nel pomeriggio su Rai1 vedono:

Domenica In : parte con 3.567.000 spettatori (18.9%) nella prima parte; per scendere a 3.242.000 (18.5%) nella seconda.

: parte con 3.567.000 spettatori (18.9%) nella prima parte; per scendere a 3.242.000 (18.5%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera: 2.457.000 spettatori (13.3%).

La programmazione di ieri pomeriggio di Canale 5 ha raccolto questi spettatori con il rispettivo gradimento percentuale:

L’Arca di Noè : 2.911.000 spettatori (14.8%).

: 2.911.000 spettatori (14.8%). Amici di Maria : 3.257.000 spettatori (17.9%).

: 3.257.000 spettatori (17.9%). Verissimo: 2.862.000 spettatori (16.5%). Giri di Valzer: 2.939.000 spettatori (15.6%).

LEGGI ANCHE: Ascolti tv sabato 8 gennaio 2022: “C’è posta per te” vola oltre il 29% di share