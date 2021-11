‘Spider-Man: No Way Home’, il trailer ufficiale e la reazione del cast

Cresce l’attesa per Spider-Man: No Way Home, il terzo ed ultimo capitolo che vede Tom Holland nelle vesti dell’Uomo Ragno. Il pupillo di Tony Stark è ormai cresciuto ed è alle prese con le conseguenze di una drastica decisione. Ora che la sua identità è stata svelata al mondo intero, Peter Parker si rivolge a Doctor Strange chiedendogli di cancellare la memoria delle persone. Purtroppo l’incantesimo non va secondo i piani: questo perché Peter realizza troppo tardi che anche MJ dimenticherà la sua vera identità. E quel vacillare ha corrotto l’incantesimo, portando al cospetto di Spider-Man vecchi nemici provenienti da altri universi.

Spider-Man: No Way Home: il nuovo trailer introduce i super villain

È grazie a Spider-Man: No Way Home che accogliamo ufficialmente il multiverso. Mentre in Spider-Man: Far From Home Mysterio aveva svelato a tutto il mondo la vera identità del giovane supereroe, in questo terzo capitolo Peter Parker sarà impegnato a gestire villain provenienti da altri universi, che hanno fronteggiato altri Spider-Man. Nel trailer, infatti, possiamo non solo imbatterci in Dottor Octopus, ma anche in Electro e Goblin, super villain tratti dagli altri film di Spider-Man (della trilogia con Tobey Maguire e Andrew Garfield).

Quel che è certo è che il cast originale, composto da Zendaya, Marisa Tomei e Jon Favreau, tornerà per una nuova avventura. Tutti continuano a chiedersi, però, se a questo punto appariranno anche gli altri Spider-Man. Peter ammette di non poterli fronteggiare da solo, sarà con questo escamotage che compariranno anche le versioni di Tobey Maguire e Andrew Garfield? Quest’ultimo, di recente, ha smentito più volte il suo coinvolgimento in Spider-Man: No Way Home, ma potrebbe trattarsi di un depistaggio. Un’altra rivelazione dal trailer è la data d’uscita in Italia. A differenza delle sale americane, nei nostri cinema il terzo film di Spider-Man arriverà due giorni prima, ovvero il 15 dicembre 2021. Per combattere l’attesa, i protagonisti hanno pubblicato un video in cui mostrano la loro reazione al nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home.

