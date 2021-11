Can Yaman: un divo che conquista dentro e fuori dal set

Alla 78esima Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia lo abbiamo visto sfilare sul Red Carpet con addosso un completo total black di Dolce & Gabbana, con la folta chioma tirata all’indietro. La barba da hipster-style, ci ricorda il suo personaggio in Italia di qualche anno fa Can Divit in DayDreamer-Le ali del sogno. Si è presentato così Can Yaman alla Mostra del Cinema per ritirare il premio Filming Italy Best Movie Award come talento emergente e personaggio televisivo dell’anno. Circondato come pochi da molte fan. Il divo turco è senza alcun dubbio l’idolo del momento. Seguitissimo su Instagram e chiacchierato da 8,8milioni di followers che non si perdono un solo gesto dell’attore. Per non parlare delle Fanpage. Le pagine a lui dedicate non perdono un solo scatto o un video che non venga poi ripubblicato e diffuso su Instagram, Twitter e Facebook.

Tolti gli abiti dell’eroe romantico con i quali ha dato vita a Ferit Aslan in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, Can Divit nella serie tv DayDreamer – Le ali del sogno e Mr Wrong – Lezioni d’amore interpretando Özgür Atasoy, quell’aura selvaggia ha attirato l’attenzione di Lux Vide che lo ha ingaggiato per la fiction Viola come il mare accanto a Francesca Chillemi e l’atteso remake di Sandokan dove sarà sul set nei primi mesi del 2022 con Luca Argentero. Dai set alle pagine social; Can Yaman conquista senza sosta e si lascia amare da un pubblico internazionale. Ma se i suoi personaggi nascono per far innamorare le co-protagoniste delle serie televisive, la situazione non è così differente nella realtà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Can Yaman: da Diletta Leotta alla (forse) nuova fiamma

La storia d’amore più chiacchierata degli ultimi tempi è senza ombra di dubbio quella tra l’attore e la giornalista sportiva Diletta Leotta. Incontri misteriosi e sguardi altrettanto ambigui hanno poi lasciato spazio alle dichiarazioni dette alla luce del sole. Paparazzi instancabili li hanno seguiti ovunque fossero; ovviamente tra le spiagge più suggestive che l’Italia o la Turchia potessero offrire. Ad un passo dalle quasi certe nozze, la coppia dell’estate 2021 si lascia, e se qualcuno starebbe aspettando ancora oggi un ritorno, potrebbe attendere invano.

Archiviata la relazione con Diletta Leotta, sembra che Can Yaman abbia una nuova fiamma. A rivelarlo in anteprima sono stati Biagio D’Anelli e Alessandro Rosica prima durante una diretta Instagram e oggi, anche tra le pagine dell’ultimo numero di Novella 2000. Secondo i primi rumors si chiamerebbe Maria; una giovane donna di 29 anni dalla lunga chioma nera originaria della Campania. Ma non è tutto! Sembra che a far battere il cuore dell’attore sia anche un’altra ragazza ancor più misteriosa di cui non si sa neanche il nome.

LEGGI ANCHE: Can Yaman spegne 32 candeline all’insegna della solidarietà