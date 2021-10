Can Yaman si è fidanzato? Svelata l’identità della fortunata

Can Yaman è fidanzato? Ancora una volta l’interprete turco è finito sotto gli occhi del gossip. L’attore, che attualmente è impegnato con le riprese di Viola come il mare con Francesca Chillemi, come sempre sta facendo mormorare per la sua vita privata. Il protagonista di Daydreamer e Mr. Wrong, infatti, dopo la relazione conclusa con Diletta Leotta sembrava volesse prendersi un periodo per sé senza pensare all’amore. Eppure, le cose sembra siano andate diversamente. Infatti, nelle ultime ore ci sarebbe stata una diretta tra Biagio D’Anelli e Alessandro Rosica che avrebbero spoilerato qualche retroscena della vita sentimentale dell’attore.

In particolare, i due esperti di gossip avrebbero rivelato l’identità della donna misteriosa con la quale l’attore turco si starebbe frequentando. Si chiamerebbe Maria la ragazza in questione. 29 anni, originaria della Campania, mora e bellissima. Eppure, secondo le informazioni dei due esperti quella con la ragazza non potrebbe ancora definirsi una relazione seria. “Ci sbilanciamo un altro po’ e vi diciamo che Can attualmente non è impegnato fisso, fisso tipo fidanzato ufficiale con nessuna“, ha dichiarato Rosica.

Anzi, secondo altre informazioni in loro possesso, i due esperti di gossip avrebbero affermato che Can Yaman non è proprio fidanzato, perché avrebbe in ballo anche un’altra relazione, di cui però non si sa molto. Al momento però l’attore ha preferito non confermare né smentire le informazioni trapelate sulla sua vita privata. L’interprete di Can Divit in Daydreamer in questo momento preferisce dedicare il suo tempo al suo lavoro, senza dare spago a ulteriori gossip. Attualmente Can Yaman è impegnato sul set di Viola come il mare insieme alla collega Francesca Chillemi con cui ha già stretto un bel rapporto. I due avevano già fatto mormorare i fan per la complicità che avevano mostrato nel lavorare fianco a fianco, ma tra di loro c’è solo una bella amicizia e nulla di più. Can Yaman deciderà di vuotare il sacco sulla sua vita sentimentale? Vedremo.

