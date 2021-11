Rassegna Gossip Ottobre 2021: Angelina Jolie diva “eterna” a Roma oscura tutte le altre

Care lettrici e cari lettori di VelvetMAG, eccoci con l’appuntamento dedicato ad ottobre della nostra Rassegna Gossip. Passeremo al setaccio gli ultimi trenta giorni delle pagine della cronaca rosa nazionale e non. Questa volta non seguiremo un criterio cronologico, ma seguiremo random, notizie e personaggi. E non possiamo che iniziare con un’indiscrezione che, agli occhi di tutti dettava la fine della storia d’amore tra Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese .

Quando il silenzio parla più dei post di Instagram

Perché non ammetterlo? Se un profilo social di un nostro beniamino non pubblica quello che per i followers è prevedibile, ecco che l’allarme scatta. Potrebbe esser realmente successo qualcosa che abbia portato il proprietario (o il curatore) dell’account a fermarsi e interrompere quel flusso mediatico al quale i suoi sostenitori sono abituati. E a cui non vogliono rinunciare. Ma rimane pur sempre un’ipotesi. Se il post successivo al ‘silenzio’ sembra voler portare il lettore a leggere tra le righe, beh, ecco che l’indiscrezione prende vita e si trasforma quasi in apparente certezza. Anche se non vi sono state repliche da entrambe le parti, lo possono ben testimoniare l’argentina Rodríguez e l’hair stylist de La Spezia, Spinalbese. Rumors vedevano la coppia ai ferri corti perché niente più frasi e post romantici tra i due comparivano sulla Home dei sostenitori.

Anche Deianira Marzano, sempre molto informata e attenta agli ultimi gossip, aveva rivelato che fonti certe raccontavano di Belén che non voleva vedere Antonino Spinalbese neanche su una cartolina. Le voci si sono poi spente alla prima Instagram Stories pubblicata da entrambi qualche giorno dopo l’indiscrezione, dove i due festeggiavano sereni e innamorati un normale weekend di quasi fine mese.

Angelina Jolie “eterna” diva a Roma

In un mese in cui molti VIP hanno spento le proprie candeline, tra cantanti, attori e musicisti, non possiamo citare il buon compleanno che noi di VelvetMAG abbiamo fatto al “leone” di Venezia, Roberto Benigni con i suoi film di successo e indimenticabili monologhi. Come l’ultimo per esempio, durante la cerimonia a lui dedicata nella sala Grande del Palazzo Cinema nella cornice festivaliana della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Parole dedicate esclusivamente all’amore, che nella sua vita prende forma ispirandosi al volto della moglie, nonché collega Nicoletta Braschi.

E in tema Festival, Ottobre ha lasciato spazio alla Festa del Cinema di Roma. Nel pieno dell’evento capitolino le celebrità internazionali hanno calcato il tappeto rosso. Da Johnny Depp a Quentin Tarantino. E poi ancora, grande spazio al talento italiano come Elena Sofia Ricci che ha portato sul grande schermo Grido per un nuovo Rinascimento; ed Edoardo Leo. L’attore e regista romano ha emozionato il Film Festival 2021 con un documentario su Gigi Proietti dal titolo Luigi Proietti, detto Gigi; scomparso il 2 Novembre del 2020.

A lascare il segno etichettando questa recente celebrazione al Cinema dalle sfumature hollywoodiane, è stata Angelina Jolie. L’attrice, una venere sul Red Carpet, ha chiuso la Festa del Cinema di Roma come non solo una delle protagoniste del film Eternals, ma anche come la regina del Festival. L’attrice si è anche lasciata coccolare delle prelibatezze culinarie della Capitale ospite di Aroma; uno dei luoghi di ristorazione più chic di Roma. Con i piatti dello chef Giuseppe Di Iorio, l’attrice ha potuto gustare una cena esclusiva dinanzi alla bellezza suggestiva del Colosseo. Lei che pochi giorni dopo ha anche vinto in tribunale ancora una volta contro l’ex marito Brad Pitt.

Federica Pellegrini: dopo le medaglie al collo arriva l’anello al dito

Due post su Instagram hanno annunciato un lieto evento. Federica Pellegrini e Matteo Giunta presto convoleranno a nozze. Ebbene sì; la Divina del nuoto celebrerà il suo amore con l’allenatore che non solo le ha fatto battere nuovamente il cuore, ma le ha ridato la fiducia di poter ancora competere nel suo sport. Infatti, l’abbiamo vista chiudere in vasca all‘International Swimming League dopo i record di partecipazione alle Olimpiadi di Tokio 2020. Il loro fidanzamento tenuto per anni nascosto per non inquinare di voci e pettegolezzi il rapporto professionale che da tempo li lega, ora finalmente è vissuto alla luce del sole, e Federica non può che intonare Vasco per festeggiare questo momento: “Io e te e tutto il mondo fuori #SI”.

