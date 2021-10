Elena Sofia Ricci, la sua carriera e i suoi amori: oggi al Film Festival di Roma 2021 porta il “Grido” del mondo dello spettacolo

Elena Sofia Ricci porta i diritti dei lavoratori sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma con Grido per un nuovo Rinascimento. Una delle tante iniziative dell’attrice porta all’attenzione di tutti le aspre condizioni di artisti, tecnici e maestranze acuita dalla pandemia. Con l’aiuto della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, l’interprete è riuscita a far istituire la Giornata Nazionale a loro dedicata, che cade oggi 24 ottobre. La data fa riferimento al giorno in cui dopo una semi riapertura del 15 giugno dell’anno scorso; cinema e teatri sono stati nuovamente richiusi esattamente il 24 ottobre del 2020.

Il disegno di legge è stato approvato dalla commissione Cultura della Camera; un passo avanti che riconosce al mestiere attoriale e alle tante professioni che orbitano attorno al mondo dello spettacolo. Per continuare a tener alto il volume del Grido, ieri 23 ottobre, sul Red Carpet del Film Festival 2021 il teatro è sceso da palcoscenico per presentare il documentario alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. La pellicola è stata realizzata dal Elena Sofia Ricci coinvolgendo anche il marito nonché il compositore Stefano Mainetti, e la sorella Elisa Barrucchieri, esponente di fama mondiale di danza contemporanea e aerea. Dell’iniziativa se ne parlerà anche oggi nello studio di Domenica In che vedrà, appunto, l’attrice ospite nel medesimo programma pomeridiano condotto da Maria Venier.

Elena Sofia Ricci: vincente sul set … vincente in amore [FOTO]

L’attrice toscana è una delle interpreti più amate e apprezzate nel mondo dello spettacolo. Sono tantissime le pellicole girate dalla Ricci che vanta ben tre David di Donatello, tre Nastri d’Argento e un Globo d’Oro. Se sul palco o su di un set cinematografico e televisivo brilla di luce propria; è altrettanto unica nella sua vita privata dettata da una maturità sentimentale che ha raggiunto dopo aver superato non poche difficoltà. Dopo aver avuto la figlia Emma, nata dalle relazione con l’attore Pino Quartullo; l’attrice ha sposato Luca Damiani, ma il matrimonio è finito quando quest’ultimo ha avuto un flirt con Nancy Brilli. Dopo aver incontrato Andrea Roncato con il quale vi è stata una breve liaison; Elena Sofia Ricci si è poi innamorata dell’attuale marito, Stefano Mainetti, ben 18 anni fa. Con il compositore ha ritrovato la serenità vivendo un amore dal quale è nata la figlia Maria.

