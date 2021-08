Qualunque maglia indossi, qualunque cosa dica, il nome di Mario Balotelli non cade mai nell’abisso. Al contrario, ne determina l’esistenza attraverso una fitta rosa di voci che ne esprimono talvolta apprezzamento, talvolta critica. Ma ormai il SuperMario italiano è abituato a qualsiasi polemica: leggera o pesante che sia. La risposta alla possibile provocazione viene argomentata da Balotelli tanto più con la sua espressione quanto con le parole. Si ritrova spesso al centro dell’attenzione mediatica, e con la stessa disinvoltura con cui ci si addentra, riesce ad uscirne, apparentemente senza un graffio. Quel carattere spesso sopra le righe, probabilmente non è stato affatto un toccasana per la sua carriera. Lui che è stata una delle promesse del calcio dello scorso decennio, non sembra che abbia sfruttato al massimo le sue qualità e gli anni d’oro, laddove poteva mirare sempre in alto.

Nel bene e nel male, Mario Balotelli ha lasciato un’impronta chiara in Italia, come anche in Europa. La storia calcistica e i suoi bruschi ‘colpi di testa’ sentimentali sono ben noti a tutti. Ed è per questo che oggi, ripercorriamo quei tempi in cui Mario non era ancora il Balotelli del pallone, cominciando a contare i suoi anni che evidenziano una cifra tonda ormai superata. Quindi, buon compleanno al SuperMario che di anni ne compie 31.

L’origine del soprannome che dettò la storia

La storia di Balotelli nasce da terre lontane del Ghana. Thomas e Rose Barwuah si sono incontrati ed innamorati, ed hanno scelto l’Europa per vivere al meglio il loro futuro, lasciando dietro alle loro spalle la miseria che giaceva sul Golfo di Guinea. Mario, il secondo figlio della coppia, venuto al mondo dopo Abigail, è nato a Palermo. Purtroppo però, la situazione economica della famiglia era troppo precaria, e Mario, in quel periodo, soffriva di problemi all’intestino e necessitava costanti cure mediche.

Decidono di trasferirsi al nord, in Lombardia, e il ragazzo che sarebbe diventato un noto calciatore, si stava avvicinando al pallone, e l’emozione nel correre sul campo di calcio, cominciava ad inebriare i suoi sogni. Nonostante le difficoltà economiche, il destino cominciava a disegnare il suo percorso verso la notorietà; partendo proprio da quel soprannome che sarebbe rimasto nella memoria di tutti: SuperMario, dato da un amico di famiglia.

In quel di Bagnollo Mella le condizioni dei Barwuah non miglioravano, e la coppia non poteva far altro che contattare i servizi sociali e chiedere loro aiuto. Ed è stato in quel momento che Mario viene affidato alla coppia Balotelli. Francesco e Silvia cercavano un bambino da adottare. Dopo un anno, e una proroga di altri dodici mesi, Mario si affeziona ai Balotelli, e la coppia diventa la sua famiglia adottiva. Un cognome, dunque, tutto italiano che lo ha reso unico nel mondo dello sport.

Mario Balotelli tra le pagine del vocabolario

Non solo le curve delle tifoserie, le pagine del gossip e dello sport, ma anche la Treccani lo nomina. Non vale quanto un premio, e indubbiamente non riesce ad incarnare sfumature positive. Ma il termine ‘balotellata’ è presente nel vocabolario. Se lo si vuole trovare sul web, il sostantivo femminile ci spiega il suo significato: gesto, comportamento, trovata; sono parole tipiche che si avvicinano alle caratteristiche del calciatore Mario Balotelli. Ne avevate già fatto buon uso? Ad ogni modo, oggi, ad unirsi al coro calcistico, oltre alla voce del fratello minore Enock Barwuah legatissimo a Balotelli; chiosano anche il vocio dei suoi figli: Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Raffaella Fico, e Lion, venuto al mondo nel 2017 durante la liaison con Clelia Carleen.

