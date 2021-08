Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono sempre più innamorati. I due si sono conosciuti durante la penultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. Tra la timidezza iniziale e il timore di non essere presi sul serio dal pubblico a casa, la coppia ha iniziato la sua conoscenza davanti gli occhi indiscreti dei telespettatori di Canale 5 per poi proseguire la frequentazione anche a telecamere spente. Clizia Incorvaia veniva da una relazione importante con il frontman de Le Vibrazioni e tutto si sarebbe aspettata dalla sua esperienza meno che trovare quello che si sta rivelando essere l’uomo giusto per lei. Tra i due, infatti, è stato quasi un colpo di fulmine. Anche Eleonora Giorgi sembra essere molto contenta di questa relazione, che ormai va avanti da quasi due anni, e non nasconde il desiderio di volere anche qualche nipotino.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non hanno mai escluso, infatti, tra i loro piani per il futuro il desiderio di allargare la loro piccola famiglia. Eppure, per loro pare essere ancora troppo presto. La coppia ha dichiarato di voler attendere ancora un po’ di tempo per fare un passo così importante e nel frattempo si godono la vita da ‘fidanzatini’. I due hanno deciso di trascorrere queste vacanze estive in giro per l’Italia, alla scoperta delle bellezze del nostro paese. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono prima concessi qualche giorno di relax tra le acque cristalline dell’isola di Lampedusa, per poi approdare in Sicilia, la terra d’origine della showgirl.

La coppia non smette mai di aggiornare i suoi profili social e, proprio negli ultimi giorni, ha condiviso alcuni scatti della loro vacanza. Mare, sole, ma soprattutto buon cibo: tre caratteristiche che non possono di certo mancare in Sicilia. I due, tra un tuffo in piscina e qualche giornata in spiaggia, stanno così trascorrendo le vacanze estive tra un’impegno lavorativo e l’altro prima di tornare alla routine invernale.

