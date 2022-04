Amici, Alessandra Celentano nella bufera: c’entra Nunzio

Tra Nunzio e Alessandra Celentano scorre buon sangue, ma i due non mancano mai l’occasione di scambiarsi qualche frecciatina reciproca. In questi giorni, infatti, la professoressa della scuola di Amici è addirittura finita tra le critiche del web dopo gli ultimi commenti sul modo di parlare di Nunzio.

Nunzio e Alessandra Celentano non perdono mai l’occasione di stuzzicarsi, durante le prove e anche in diretta durante il Serale. Proprio nel corso dell’ultima serata, infatti, Maria De Filippi aveva mostrato dei tutorial che il ballerino starebbe girando con la complicità della redazione per insegnare la danza latinoamericana all’esperta di classica.

“La danza è solo una“, ha spesso detto Alessandra Celentano, ma i suoi atteggiamenti dicono tutt’altro. Ed è per questo che Nunzio vuole dimostrarle il contrario attraverso dei brevi video in cui si mostra nei passi base di latinoamericano. Eppure, anche questa volta la professoressa di danza classica ha avuto da ridire, ma questa volta non sulla sua tecnica.

Alessandra Celentano critica Nunzio per il suo modo di parlare

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda sabato in prima serata di Amici, Alessandra Celentano non ha mancato l’occasione di pizzicare Nunzio. Dopo il video-tutorial mostrato da Maria De Filippi in cui il ballerino mostrava qualche passo di danza latinoamericana all’esperta di classica, la maestra della scuola di Amici non ha risparmiato qualche commento sul suo modo di parlare. “Io lo voglio bene“, ha ironizzato la Celentano imitando Nunzio. La conduttrice ha però fatto notare alla professoressa come abbia sbagliato volutamente per marcare il dialetto che spesso l’allievo di Raimondo Todaro utilizza nell’esprimersi. “Va bene, ma è perché è siciliano, dai è normale“, ha chiosato Alessandra Celentano.

Le polemiche del web per le parole della professoressa

In seguito alla battuta di Alessandra Celentano sul dialetto di Nunzio, sul web si è scatenata una vera e propria polemica. In molti, infatti, hanno preso le sue parole come un’offesa nei confronti della regione Sicilia. “Dal territorio siciliano sono nati tantissimi scrittori di gran valore“, ha scritto qualcuno. “Viva la Sicilia! Una regione meravigliosa“, ha detto qualcun altro. Insomma, l’intero web è insorto in difesa del ballerino, che se all’inizio non era stato ben visto dal pubblico, adesso è diventato tra i protagonisti di quest’ultima edizione. Alessandra Celentano per il momento ha preferito non toccare la questione e ha optato per la strada del silenzio. La professoressa coglierà l’occasione per scusarsi con il suo allievo nel corso della prossima puntata Serale di Amici? Vedremo.

