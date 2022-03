Belén Rodríguez e Stefano De Martino, è ufficiale: su Instagram il dettaglio

Anche se Belén Rodríguez si dichiara ancora single, non mancano le foto scattate dai paparazzi, e neanche le immagini rese sui social. Ormai è da tempo che le pagine della cronaca rosa raccontano il riavvicinamento della showgirl con il conduttore e ballerino Stefano De Martino. Non a caso si evidenzia quanto ad oggi sia una certezza agli occhi dei curiosi. Ma, ad aver attirato l’attenzione dei fan è un qualcosa di tutt’altro livello.

Ai tanti fan del conduttore nato a Torre Annunziata non sfugge nulla. Di recente De Martino è stato notato in giro per le strade di Milano a fare shopping, per poi entrare nel negozio di Bottega Veneta mettendo in evidenza un dettaglio. Belén avrebbe messo in mostra uno spacchettamento di un paio di sandali del suddetto brand. Coincidenza? Pare che gli ex coniugi abbiano scelto di trascorrere il weekend entrambi in montagna. Il particolare della stessa location presente sia sul profilo Instagram della showgirl che su quello del conduttore.

Insomma tutti i riferimenti portano ad una ipotesi sempre più concreta. La coppia tanto amata dagli italiani potrebbe esser tornata insieme, o almeno aver maturato buone intenzioni nel riprovarci di nuovo. Se gli indizi non confondono le idee, ci sono molte probabilità che la famiglia Rodríguez-De Martino si sia ricongiunta, soprattutto dopo un nuovo dettaglio apparso di recente. In una Instagram Stories la showgirl mostrato qualcosa di assai interessante ai fan.

Belén e Stefano: cosa sta succedendo tra i due ex coniugi

In queste ultime settimane la Rodríguez e De Martino hanno cercato di minimizzare il ritorno di fiamma. Ad oggi è però ormai certo che non si tratti soltanto di un rapporto d’affetto tra due genitori separati. A sollevare nuovamente la questione è la cronaca rosa trainata dalle voci sei followers, soprattutto quando hanno notato un dettaglio molto particolare, se non altrettanto esplicito. Che ingrandiamo per voi!

Da qualche giorno la showgirl sembra aver deciso di indossare nuovamente la fede al dito, accompagnata dall’anello che Stefano le aveva regalato durante la relazione. La coppia di anelli appare quindi prima del weekend in montagna e, subito dopo il rientro a Milano.

I due ex marito e moglie sembrano essersi riavvicinati molto in questi ultimi periodi tant’è che, dalle Instagram Stories della showgirl si nota appunto un oggetto importante che, tempo fa, ha sancito il loro amore.

