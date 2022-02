Isola dei Famosi, spuntano altri due naufraghi per Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi sta per tornare sulle reti Mediaset. Dopo solo qualche settimana dal termine del GF Vip, che è già stato fissato per il 14 marzo, il reality show tornerà nella prime time di Canale 5. Al timone, anche quest’anno, troveremo Ilary Blasi che si è ormai imposta alla conduzione del programma da qualche anno. Peccato che al suo fianco questa volta non ci saranno Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, che lo scorso anno avevano commentato le vicende dei naufraghi. Al loro posto sarebbero dovuti approdare in studio Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Eppure, quest’ultima sembra abbia rifiutato la proposta di Mediaset. C’è quindi ancora molta incertezza riguardo i nuovi opinionisti, ma al contrario continuano a popolare il web le numerose indiscrezioni sui nuovi possibili partecipanti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Si aggiungono alla lista del probabile cast dell’Isola dei Famosi altri due nomi

Dopo le indiscrezioni circolate sul web in questi ultimi giorni, altri due nuovi concorrenti sarebbero stati annunciati nelle scorse ore che potrebbero prendere parte al reality. Il primo nome, anticipato dal settimanale Vero, sarebbe quello di Ilaria Galassi. L’ex volto di Non è la Rai è ormai lontana dal piccolo schermo da qualche anno. Il suo ritorno come naufraga dell‘Isola dei Famosi potrebbe quindi segnare un riscatto nella sua brillante carriera. A far compagnia alla showgirl potrebbe esserci anche Nicole Daza. Per la futura moglie di Marcell Jacobs questo rappresenterebbe un debutto nel mondo dello spettacolo, non avendo mai preso parte ai programmi del piccolo schermo. A spifferare la sua possibile presenza come naufraga nel reality sarebbe stato Alessandro Rosica, sempre ben informato sui fatti di cronaca rosa e spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARCELL JACOBS (@crazylongjumper)

Nel frattempo, continua ad allargarsi il nuovo cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Solo qualche giorno fa era stata data quasi per certa la presenza anche di Jeremias Rodriguez insieme al padre Gustavo. Anche Belen Rodriguez si è detta orgogliosa qualora l’accordo venisse confermato anche da parte di Mediaset per i suoi parenti. I due Rodriguez si aggiungerebbero alla lunga lista, già precedentemente annunciata, ma non ancora confermata da Canale 5. I papabili nomi sarebbero quelli di Floriana Secondi, Ilona Staller, Guendalina Tavassi che parteciperebbe in coppia con il fratello Edoardo, Lory Del Santo col fidanzato Marco Cucolo e Carmen Di Pietro accompagnata dal figlio Alessandro. Al momento resta solo una conferma ufficiale da parte della produzione dell’Isola dei Famosi.

