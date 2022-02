Isola dei Famosi, novità e nuovi concorrenti per la nuova edizione

Crescono le indiscrezioni sui possibili volti che popoleranno il nuovo cast dell’Isola dei Famosi. La nuova edizione del reality condotto ancora per un altro anno da Ilary Blasi sarà in onda già dal prossimo 21 marzo, almeno stando alle prime anticipazioni. Eppure, dei possibili partecipanti ancora non sappiamo molto. Ci sarà sicuramente un cambio di opinionisti. Addio a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi che hanno commentato lo scorso anno le vicende dei naufraghi e spazio a nuovi volti per la trasmissione. Ad occupare le sedute al fianco di Ilary Blasi dovrebbero essere Nicola Savino e Vladimir Luxuria, reduci dall’esperienza di Back to school. Ma dei futuri concorrenti ancora non c’è nessuna traccia, o quasi.

Dalle ultime indiscrezioni circolate sul web, infatti, sembrerebbe che anche quest’anno ci sarà un membro della famiglia Rodriguez nel prossimo cast della trasmissione. La prima a partecipare era stata proprio Belen, che si era posizionata anche al secondo posto nell’edizione vinta da Vladimir Luxuria. Anche Cecilia Rodriguez ha partecipato qualche anno più tardi, presenziando anche nella scorsa edizione come ospite fissa in studio a sostenere Ignazio Moser. L’ultimo a unirsi come concorrente al reality era stato Jeremias Rodriguez, che nel corso della sua esperienza si era anche innamorato di Soleil Sorge, con la quale però ha chiuso molto presto la sua relazione. E quest’anno uno tra i tre protagonisti fissi della cronaca rosa potrebbe fare il suo ritorno. Ma di chi si tratta?

La novità della nuova edizione dell’Isola dei Famosi

Tra le nuove indiscrezioni che sono circolate sul web nell’ultimo periodo, sembra che ci sia un altro ritorno tra i concorrenti in gara nella nuova edizione dell‘Isola dei Famosi. Sarà, infatti, Jeremias Rodriguez a fare il suo ingresso di nuovo in Honduras. Quest’anno però il naufrago non sarà solo in quest’esperienza. A fargli compagnia ci sarà anche papà Gustavo. Il capostipite dei Rodriguez non ha mai partecipato ad alcun reality prima d’ora, eppure la sua presenza ha già scatenato una forte curiosità tra il pubblico. I due volti noti della cronaca rosa farebbero il loro ingresso in coppia. E questa è già una novità per la trasmissione condotta da Ilary Blasi. Mai prima al reality due concorrenti avevano partecipato in coppia. La presenza di Gustavo e Jeremias Rodriguez però non è ancora del tutto confermata, ma sembrerebbe che il contratto sia prossimo alla firma. Per il momento tutto tace tra gli altri possibili partecipanti del nuovo cast, ma manca ancora qualche settimana e poi finalmente avremmo qualche informazione in più.

