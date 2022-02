Pierpaolo Pretelli, un nuovo showman per la Tv? “Il mio idolo è Fiorello”

Fotografato da Maurizio Montani sul set dello shooting che arricchirà la sua intervista su Vanity Fair, Pierpaolo Pretelli si presenta in total white per la chiacchierata che sa di sogni professionali e non solo. Il lavoro e l’amore costruiscono la mappa della sua vita da cui Pier – come lo chiamano gli amici – è pronto a prenderne il meglio. Un andare e tornare, tra Roma e Milano, che vede Pretelli guadagnarsi il suo posto nella televisione e, perché no, anche in radio – proprio come gli ha consigliato Fiorello – tra studio e gavetta. Dopo l’esperienza più che riuscita a Tale e Quale Show l’ex concorrente del GF Vip lo vede prepararsi settimana dopo settimana alle puntate di Domenica In scelto da Mara Venier.

Grazie al sostegno dell’Influencer Giulia Salemi – conosciuta sotto i riflettori del reality show – Pier non si ferma un attimo per raccogliere i frutti di questa ondata di successo che lo vede nel mirino della popolarità. Pretelli non si nega niente. Infatti, mentre si lascia travolgere dall’amore della Salemi e dall’affetto dei fan della coppia, Pier si prepara per la seconda stagione di Cribs Italia su Mtv. L’ex concorrente del GF Vip mostrerà la sua (doppia) casa di Roma e Milano.

Pretelli: “Il mio idolo è Fiorello“

E, tornando a Fiorello, Pierpaolo Pretelli nel corso dell’intervista rilasciata al collega Mario Manca su Vanity Fair racconta: “Il mio idolo è Fiorello: se devo sognare in grande, vorrei tanto fare il suo percorso“. Pier insieme alla sua compagna ha avuto l’occasione di parlare con lo showman a Civitanova Marche prima dello spettacolo. In quell’occasione Pretelli ha colto i consigli di Fiorello che lo ha spinto ad intraprendere anche il percorso che lo porterebbe alla conduzione in radio. Una strada che voleva affrontare tempo fa Pierpaolo. Ma oggi – dice – è diventato il suo obiettivo imminente.

Pierpaolo Pretelli a Domenica In: “Pensavo di vivere un film”

Per la “spalla destra” di “Zia Mara” è stato emozionante vivere il primissimo invito dalla conduttrice al suo daytime del dì festivo. Quando Mara Venier gli ha proposto di accompagnarla a Domenica In Pretelli pensava di vivere un film. D’altronde, Domenica In la guardava da bambino. Ed oggi, far parte di una delle colonne della tv generalista è un impegno che lo rende felice. “Ho preso questa avventura con grande energia e voglia di mettermi in gioco, cercando di ricambiare la sua fiducia e la sua stima“.

