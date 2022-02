Pamela Prati ha denunciato Barbara d’Urso: la rivelazione a “Belve” [VIDEO]

Nella seconda serata di venerdì 18 febbraio 2022, la nuova stagione di Belve ha fatto il suo debutto ponendo ai propri ospiti domande sempre più “affilate”. Ad aprire il nuovo ciclo di interviste della giornalista e conduttrice Francesca Fagnani è stata Pamela Prati. In una intervista al Fatto Quotidiano la stessa conduttrice aveva dichiarato che la showgirl sarda le aveva confidato di aver denunciato Barbara d’Urso che nei suoi programmi ha parlato a lungo di quello che era ormai noto come Caltagirone Gate. Una rivelazione che è stata mandata in onda proprio ieri sera nel corso della prima puntata di Belve, dove la stessa showgirl ha raccontato anche quando nella sua vita è entrata Valeria Marini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2)



Sull’intervista della Prati, la Fagnani ha fatto anche una premessa sul caso di Mark Caltagirone, ovvero che non sarebbe stato affatto il “cuore” dell’intervista, anzi. Quello che interessava alla giornalista era di raccontare un personaggio che ha segnato a suo modo un’epoca e il declino stesso di quell’epoca. “Fa parte di un mondo che non esiste più e quando ha ricercato le luci della ribalta, le è esploso tra le mani qualcosa di surreale”.

Pamela Prati a Belve: “Non sono stati carini con me”

La prima donna del Bagaglino ricorda con dolcezza la Paola Pireddu che l’ha accompagnata finché non ha assaporato i frutti dell’esordio, partendo dalla copertina su Playboy ai primi film erotici. Poi arrivò il Bagaglino. E lì, Pamela, che ama anche sentirsi chiamare anche Paola, ha iniziato ad entrare nel cuore dei telespettatori. Quel pubblico, quel popolo che – come racconta – ha un po’ colmato il vuoto causato dai suoi anni in orfanotrofio.

In un’intervista che sa di esclusiva negli studi di Belve, la Prati ha tenuto testa alle domande – spesso taglienti – della Fagnani che con maestria ha creato una linea narrativa laddove Pamela Parti parte dall’esser prima donna che per altro sente ancora di essere, per poi diventare una “reietta”. “Diciamo che ultimamente non sono stati molto carini con me – dichiara la showgirl – Un artista è un essere umano e vive le proprie cose come le vivono tutti gli essere umani, con alti e bassi”.

Caso Caltagirone, Prati: “Mi ha dato della truffatrice”

E di bassi Pamela Prati ne porta ancora il segno e la firma del caso Mark Caltagirone. “Non sto bene” – esclama la showgirl che ha raccontato quanto la scoperta che questa persona in realtà non ci fosse l’ha dovuta affrontare come una reale elaborazione del lutto. Ma è sul filo dell’inesistenza di quest’uomo che si apre una parentesi mai rivelata prima: la denuncia a Barbara d’Urso. “Con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona”. “E chi è?”, domanda Francesca Fagnani. “Nemmeno voglio dire questo nome”. “Vuole dire Barbara d’Urso”, chiosa la giornalista. “Sì, sì. Mi ha dato della truffatrice, è un reato. Perché sono stata truffata e non ho truffato”.

Coinvolta nel caso che ha messo alla gogna nel 2019 Pamela Prati, c’era anche Eliana Michelazzo. Il rapporto tra l’imprenditrice e la showgirl è cambiato radicalmente, passando da esser due persone che collaboravano lavorativamente, complici a nemiche. Dopo tanto tempo ecco che su Instagram la Michelazzo torna ad esprimere la sua opinione. E bolla l’azione contro la conduttrice di Pomeriggio Cinque come una follia.

LEGGI ANCHE: And Just Like That avrà una seconda stagione? Parla HBO