Makari, anticipazioni dell’ultima puntata del 21 febbraio: Teodoro ritrovato morto

Terzo e ultimo appuntamento per Makari. La serie, basata sui libri di Gaetano Savatteri, è incentrata sulle vicende di Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè. In onda lunedì 21 febbraio, a partire dalle ore 21.25, lo show ha raccolto ampi consensi di pubblico nei primi due appuntamenti della nuova stagione, riconfermando il successo del primo capitolo. Con una cifra di poco inferiore ai 5 milioni di telespettatori – in calo, rispetto alla prima puntata – la serie diretta da Michele Soavi si è comunque imposta nella fascia del prime time, totalizzando il 22.4% di share. L’ultima puntata, dal titolo Il Lusso della giovinezza, vedrà Saverio Lamanna alle prese con un caso inaspettato. Verrà infatti rinvenuto il corpo di Teodoro Bettini, capo di Suleima. Ecco dunque cosa aspettarsi dalla nuova puntata.

Makari 2, trovato morto Teodoro Bettini: Saverio Lamanna indagherà sul caso

Il ritorno di Suleima (Ester Pantano) in Sicilia ha rimescolato le carte in tavola per Saverio Lamanna. Il protagonista di Makari ha dunque deciso di tentate il tutto per tutto, recandosi ad Agrigento per provare a riallacciare i rapporti con la ragazza. A rendere la situazione più complicata, tuttavia, si è messa in mezzo la figura di Teodoro Bettini (Andrea Bosca), l’affascinante capo della di Suleima. Nella terza e ultima puntata, dal titolo Il Lusso della giovinezza, in onda lunedì 21 febbraio, Bettini sarà al centro dell’attenzione per circostanze spiacevoli. Il suo corpo sarà ritrovato privo di vita, ma la polizia si mostrerà fin da subito intenzionata ad archiviare le indagini, convinta che si tratti di un incidente.

Di un parere diverso è Saverio Lamanna. Il protagonista di Makari, infatti, crede che la verità dietro la morte di Teodoro Bettini sia un’altra ed è intenzionato a scoprirla. Secondo lui, infatti, il capo di Suleima è stato assassinato. Scomparso da diverse ore, il suo corpo sarà rinvenuto alle pendici di un’altura e, per questo, le forze dell’ordine penseranno che si tratti di un incidente. Lamanna, inoltre, non sarà il solo a pensare che Bettini sia morto per mano di qualcun altro. Il tragico evento metterà ulteriormente in discussione il rapporto tra Saverio e Suleima, con quest’ultima che si allontanerà da lui. I due si trovano dunque dinanzi a un bivio: rimarranno insieme oppure metteranno la parola fine alla loro relazione? Non ci resta che aspettare la messa in onda della nuova puntata, lunedì 21 febbraio.

