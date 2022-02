Makari anticipazioni della puntata del 14 febbraio: Saverio conosce Angela

Esordio con il botto per la seconda stagione di Makari. La serie basata sul romanzo di Gaetano Savatteri ha debuttato con i nuovi episodi lo scorso lunedì 7 febbraio, raggiungendo ben 5.418.000 spettatori pari al 25.4% di share. Lo show, incentrato sul personaggio di Saverio Lamanna (interpretato da Claudio Gioè) e diretto da Michele Soavi, continua ad appassionare i telespettatori grazie anche alla combattuta storia tra Lamanna e Suleima Lync (interpretata da Ester Pantano). La ragazza è difatti tornata ad Agrigento per alcuni giorni, in compagnia del proprio capo, l’avvenente Teodoro. Al contempo, nel nuovo episodio intitolato Il Lato Fragile, per Saverio le cose prenderanno una piega inaspettata. Lamanna conoscerà infatti Angela, che potrebbe mettere in discussione tutte le sue certezze. Ecco perciò cosa accadrà nel prossimo episodio.

Makari 2, nuova fiamma per Saverio Lamanna? Ecco cosa accadrà ne Il Lato Fragile

Il ritorno di Suleima in Sicilia nel corso della prima puntata, per ragioni lavorative, ha spinto Saverio Lamanna a tentare il tutto per tutto con il fine di rivederla. Sfortunatamente per lui, come abbiamo avuto modo di vedere, la ragazza si presenterà con il proprio capo, Teodoro Bettini (Andrea Bosca), suscitando le gelosie del protagonista.

In Il Lato Fragile, la situazione tra Lamanna e Suleima è ancora ben lungi dal migliorare. Saverio deciderà dunque di distrarsi in qualche modo, accettando di partecipare a un convegno. L’evento gli servirà per riconciliarsi con la sua grande passione: quella per il giornalismo. Ciononostante, per il protagonista sarà anche l’occasione di fare incontri sorprendenti. Tra questi, uno in particolare che sembra poter aver un determinato effetto su Saverio: durante il convegno, infatti, il personaggio interpretato da Claudio Gioè conoscerà Angela. La donna sarà in grado di far crollare tutte le certezze di Lamanna, facendogli dimenticare Suleima? Non ci resta che vedere la puntata, in onda lunedì 14 febbraio a partire dalle ore 21.25 per scoprirlo.

Al contempo, Saverio si troverà ancora una volta alle prese con un nuovo caso. Insieme al fedele compagno Peppe Piccionello, dovrà indagare riguardo a un mistero che avrà luogo in un ambiente molto caro a Lamanna: quello del giornalismo. In occasione del medesimo convegno, infatti, sarà assassinato Simone Triassi, noto giornalista. Insomma, tutti gli ingredienti per un episodio che promette numerosi colpi di scena e che metterà Saverio a dura prova.

