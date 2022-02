Buon compleanno Amal Clooney, colei che è riuscita in ciò che le altre sognavano

Compie oggi, 3 febbraio 2021, 44 anni Amal Alamuddin Clooney, l’avvocatessa che ha fatto mettere la testa a posto a George Clooney, lo scapolo più ambito di Hollywood. La signora in questione è davvero una delle mogli più invidiate del pianeta! Nata a Beirut, in Libano, naturalizzata britannica, Amal Ramzi Alamuddin, questo il suo nome prima che divenisse la signora Clooney, è un’avvocatessa specializzata in diritto internazionale e diritti umani. Al grande pubblico è conosciuta come la donna che è riuscita in un’impresa a dir poco titanica: far innamorare e sposare il famoso attore hollywoodiano. A dire il vero Amal è forte di una carriera di tutto rispetto.

E’ una donna araba tra le più influenti al mondo, ha difeso, tra gli altri, Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, il Primo ministro dell’Ucraina Yulia Tymoshenko, e il giornalista Mohamed Fahmy. Autrice di saggi e pubblicazioni di diritto penale internazionale, ha insegnato diritto penale alla University of London. È stata consigliera di Kofi Annan sulla questione siriana, e, sempre per l’ONU, consigliera della commissione sull’assassinio del premier libanese Rafik Hariri. Nel 2015 ha iniziato a lavorare sul riconoscimento del genocidio armeno.

Amal Clooney: una donna non solo affascinante, ma di grande contenuto

Ca’ Farsetti, Venezia. A curare l’organizzazione del lieto evento è la famosa agenzia inglese Lanza & Baucina, che affida il banqueting a Salza Catering e l’allestimento floreale a Munaretto. A celebrare il matrimonio è Walter Veltroni, Oscar de la Renta è la maison che si occupa dell’abito da sposa. Un matrimonio che dura diversi giorni e per l’occasione l’affascinante Amal, fisico da top model, ha modo di indossare creazioni firmate da Giambattista Valli, Dolce&Gabbana, Stella McCartney e Alexander McQueen. La favola è appena iniziata. La coppia il 6 giugno 2017 dà alla luce due gemelli: Ella e Alexander. Amal è attiva nella vita mondana del jetset ed è considerata un’icona di stile indiscussa nel panorama della moda. Ma non solo. Insieme al marito e alla sua famiglia è molto attiva nella beneficenza. Insomma tutti sono ammaliati da Amal, è proprio il caso di dirlo! Una carriera stellare e una vita fortunata non solo nel lavoro, ma anche in amore grazie a George Clooney l’uomo che in tante avevano sperato di sposare, al capitolo vedi Elisabetta Canalis , sua storica ex. Amal e George si giurano amore eterno, con un matrimonio da favola il 27 settembre 2014 a. A curare l’organizzazione del lieto evento è la famosa agenzia inglese, che affida il banqueting a Salza Catering e l’allestimento floreale a Munaretto. A celebrare il matrimonio èè la maison che si occupa dell’abito da sposa. Un matrimonio che dura diversi giorni e per l’occasione l’affascinante Amal, fisico da top model, ha modo di indossare creazioni firmate da. La favola è appena iniziata. La coppia il 6 giugno 2017 dà alla luce due gemelli:. Amal è attiva nella vita mondana del jetset ed è considerataindiscussa nel panorama della moda. Ma non solo. Insieme al marito e alla sua famiglia è molto attiva nella. Insomma tutti sono ammaliati da Amal, è proprio il caso di dirlo!

Durante l’emergenza sanitaria da Covid la coppia ha donato oltre un milione di dollari

I beneficiari delle donazioni dei Clooney sono tantissimi: The Motion Picture and Television Fund, il SAG-AFTRA FUND e il Los Angeles Mayors Fund. Amal e la sua famiglia hanno anche aperto la loro dimora estiva a Laglio, sul lago di Como, per beneficenza, con i soldi dell’iniziativa è stata finanziato parte del lavoro della Fondazione Clooney, che si occupa di promuovere la giustizia e i diritti umani in giro per il mondo. In una recente interista a People, George Clooney ha dichiarato che non appena ha visto Amal, la sua vita è cambiata per sempre. “Questa è la donna più straordinaria, intelligente, brillante e bella che abbia mai incontrato”- ha affermato senza esitazione l’attore. “Sentite, non volevo sposarmi, e non volevo avere figli. Poi è entrato nella mia vita questo straordinario essere umano, Amal, e mi sono innamorato perdutamente. Dal momento in cui l’ho incontrata ho capito che tutto sarebbe stato diverso. Confrontandoci, ci siamo detti quanto fossimo fortunati a esserci trovati e lei mi ha convinto che questa fortuna doveva essere condivisa con altri. Abbiamo così deciso di provare ad avere dei bambini, e devo dire che è stato molto emozionante perché ero davvero convinto che quello non fosse il mio destino e mi andava bene così”. Auguri Amal che la fortuna ti sorrida sempre!

