Melissa Satta ospite a “Verissimo”: il Covid, Vieri, Boateng e il nuovo amore [VIDEO]

Tutto è iniziato dopo aver concluso l’ultimo anno del Liceo Classico, quando dalla Sardegna Melissa Satta, decide di partire per raggiungere Milano. Ha iniziato a calcare le strade del successo da giovanissima e soprattutto all’oscuro di tutti. Tant’è che neanche il papà era a conoscenza del suo quasi debutto sul piccolo schermo. Infatti, la vede casualmente sul bancone del rinomato Tg satirico di Canale 5 nella veste di velina. Nessuno sapeva che sarebbe stata lei la “mora” di Striscia la Notizia. Quel ruolo che le ha poi spalancato le porte della celebrità.

Ma oltre al successo, Melissa dà spazio anche al suo desiderio di diventare mamma. Dall’amore di Kevin Boateng nasce Maddox e con lui una nuova Melissa. Un amore che ha tenuto uniti una coppia per circa 10 anni ma che non è riuscita poi a risolvere le crisi delle quali il gossip parlava da tempo. “Non me l’aspettavo, non è stata una mia scelta. Ho cercato di fare il possibile, ma non è andata come speravo”, racconta in studio Melissa Satta.

Melissa Satta a Verissimo: nella sua vita oggi c’è Mattia

Un altro uomo altrettanto importante dal quale ha vissuto un amore pieno, anche se questo sentimento non è stato esonerato da momenti bassi, litigate e qualche lacrima, è Bobo Vieri. Con l’ex calciatore potremmo dire che la showgirl ha vissuto un'”amore da copertina”. Spesso la coppia riempiva le pagine della cronaca rosa e i titoli menzionavano i loro nomi continuamente. Con Vieri, Melissa racconta di esser cresciuta molto e di aver avuto accanto un uomo che è stato molto importante nella sua vita.

Ora i suoi occhi brillano nuovamente. E non è soltanto per la professione sempre ricca di nuove sfide, ma per un nuovo amore. Riservatissimo. Lui è Mattia Rivetti, 34 anni, imprenditore e soprattutto distante dal mondo del gossip e dello spettacolo. “Ho trovavo una persona diversissima da quello che ho avuto in passato e sono molto felice di questo, vuol dire che sto crescendo perché cerco delle cose diverse. Mi piace molto questa nuova versione di me”. Alla soglia dei suoi 36 anni, Melissa non nega che le piacerebbe avere un secondo figlio e ricreare una famiglia, magari più allargata. E chissà, molto probabilmente questo sogno potrebbe arrivare molto presto, proprio al fianco di Mattia.

La showgirl reduce dal Coronavirus per la seconda volta

Melissa è tornata nel salotto di Silvia Toffanin reduce dal Covid-19 avuto per la seconda volta: “Non ci vediamo dal febbraio dell’anno scorso – racconta la conduttrice – Eri reduce dal Covid e mi dispiace dirlo, ma sei di nuovo reduce dal Covid. Seconda volta quindi”. “È stata un’esperienza completamente diversa. Il primo l’ho chiamato Covid con la sua parola perché appunto ho sentito di aver preso un qualcosa di diverso. Invece adesso è stata un’influenza. Niente di grave”, spiega Melissa che ha ringraziato la Toffanin per esser stata sua ospite anche questa volta.

