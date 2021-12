Ilary Blasi smentisce Fabrizio Corona e riceve un tapiro da “Striscia la notizia”

Dopo qualche anno dal dissing in diretta al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, i due protagonisti della scena della cronaca rosa italiana tornano a punzecchiarsi a distanza. Sembrerebbe, infatti, che Striscia la notizia, che non si fa sfuggire nulla, abbia consegnato alla moglie di Francesco Totti l’ennesimo tapiro della sua carriera. La conduttrice sarebbe stata protagonista di alcune dichiarazioni fatte da Fabrizio Corona, ospite in uno show su Canale 21. L’imprenditore avrebbe, infatti, rivelato che, quando era ancora agli inizi della sua carriera, la mamma di Ilary Blasi gli avrebbe consegnato alcune foto osé della figlia. La donna, secondo la versione dell’esperto di gossip, voleva far entrare la giovane Ilary Blasi, all’ora sedicenne, all’interno del mondo dello spettacolo. Dopo che le dichiarazioni di Fabrizio Corona avrebbero fatto scalpore tra la cronaca rosa, Valerio Staffelli avrebbe deciso di incontrare la conduttrice Mediaset per consegnarle il tapiro d’oro.

Ilary Blasi, sorpresa della visita dell’inviato di Striscia la notizia, ha dichiarato di essere già a conoscenza delle dichiarazioni del suo eterno ‘rivale’. Anzi la conduttrice ha anche provato a trovare un motivo secondo il quale il collega parlerebbe sempre di lei. “Secondo me Fabrizio è innamorato di me“, ha esordito Ilary Blasi con l’ironia che da sempre la contraddistingue. “Però invece che dire queste cose, mi facesse una bella dichiarazione d’amore. Potrei farci un pensierino“, ha continuato, senza poter trattenere le risate. La showgirl ha categoricamente smentito quanto raccontato dall’imprenditore, anzi a prova che tutte le sue dichiarazioni fossero false ha anche deciso di chiamare sua madre, per una versione più ufficiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Ilary Blasi chiama la madre a Striscia la notizia: “Ma tu lo consoci Fabrizio Corona?”

Ilary Blasi, dopo averci preso ormai gusto nel replicare alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, ha anche deciso di chiamare sua madre per ufficializzare la sua versione dei fatti. La donna, infatti, ha anche lei smentito la questione. E alla domanda della figlia se lei conoscesse Fabrizio Corona, la mamma ha prontamente risposto: “Mai visto in vita mia“.

Nonostante Ilary Blasi avesse smentito la sua versione dei fatti, Corona ha preferito non replicare alle dichiarazioni della conduttrice. Sul suo profilo social sembra tutto tacere riguardo la questione legata al passato. Ma non è ancora detta l’ultima, perché l’imprenditore dopo il servizio andato in onda su Canale 5 potrebbe decidere di ridire la sua. Nel frattempo Ilary Blasi ha già pubblicato tra le sue Instagram stories il nuovo tapiro che va ad aggiungersi alla sua già numerosa collezione.

LEGGI ANCHE: Amici 21: Alex e Cosmary sempre più vicini, Cristiano riceve una doppia sfida