Anticipazioni “Chi l’ha visto” 8 dicembre: da Nada Cella a John Ruffo

Questa sera, 8 dicembre, andrà in onda un’altra imperdibile puntata di Chi l’ha visto. Federica Sciarelli, nonostante il ponte dell’Immacolata, infatti, non si ferma al contrario di qualche altra sua collega. La conduttrice tornerà sul piccolo schermo per raccontare i più importanti casi di scomparse dell’ultimo periodo e tornerà anche sulle tracce di alcuni misteri ancora oggi irrisolti. E riprendendo gli argomenti lasciati in sospeso nel corso dell’ultima puntata, la padrona di casa tornerà a parlare del delitto di Via Marsala. La squadra di Chi l’ha visto cercherà, infatti, di ripercorrere le ultime ore della giovane segretaria prima che la sua vita sia spezzata per sempre. L’omicidio risulta ancora ad oggi quasi del tutto irrisolto, nonostante alcuni forti sospetti.

John Ruffo è in Italia? Le indagini a Chi l’ha visto

Nel corso della nuova puntata di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli tornerà anche sulle tracce di John Ruffo. Quello che è uno dei criminali più ricercati d’America, infatti, sembra che si trovi in questo momento in Italia. Già qualche mese fa si era parlato di una sua possibile presenza in Sicilia, mai del tutto confermata. Ma adesso gli inquirenti hanno chiesto aiuto alla squadra di Chi l’ha visto per scoprire dove si trova l’uomo. L’ex dirigente aziendale che ha dominato la vita criminale degli anni Novanta in America si trova realmente in Italia oppure è solo un falso allarme? La produzione del programma in onda su Rai Tre continua ad indagare sul caso ormai irrisolto da anni.

Lo strano caso di Avigliano nello studio di Federica Sciarelli

Nella nuova puntata di Chi l’ha visto la conduttrice continuerà anche a parlare dello strano caso di Avigliano, già discusso nella precedente puntata. Un uomo di 59 anni, infatti, sarebbe stato rapito e segregato per un intero pomeriggio di uno scantinato da una coppia di ladri. I due coniugi avrebbero rubato la pensione del signore originario di Avigliano, ma quest’ultimo avrebbe fatto in tempo ad allertare le forze dell’ordine prima che la vicenda degenerasse per il peggio. La coppia di ladri è stata attualmente posta in arresto, ma ancora non si è capito il motivo di tale gesto. Le indagini continuano e la squadra di Chi l’ha visto indagherà al fianco degli inquirenti per capire qual è stato il reale movente. Federica Sciarelli accoglierà anche le richieste d’aiuto che arriveranno nel corso della diretta, senza contare altrettante segnalazioni da parte del suo fedele pubblico. Questo e molto altro ci attende nel prossimo appuntamento con Chi l’ha visto, in onda questa sera alle 21.20 su Rai Tre.

