Elodie e Davide Rossi: le foto dei baci che confermano il nuovo amore

Chiuso il capitolo Marracash, Elodie è pronta ad aprirne un altro. E sul nuovo numero di Chi, in edicola a partire da mercoledì, saranno inserite le foto dei primi baci fra la cantante e Davide Rossi. Gli scatti confermano il gossip incalzante della loro storia lanciata già un mese fa dallo stesso settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Gli scatti che confermano la storia d’amore tra Elodie e Davide Rossi

Può dirsi definitivamente chiusa la relazione fra Elodie e il rapper Marracash. Già da mesi si susseguivano voci di un allontanamento tra i due e la crisi appariva ogni giorno più palpabile. D’altronde lo scorso settembre lei aveva definito la loro storia “stimolante e faticosa“. Aggiungendo: “Siamo molto diversi“. Ma solo con le foto ottenute in esclusiva da Chi è possibile affermare che la cantante ha riaperto il cuore ad una nuova storia d’amore. Lui è Davide Rossi, ex modello e marketing manager di Armani, con una mini incursione a L’Isola dei Famosi in curriculum. Negli scatti, eseguiti all’aeroporto milanese di Linate, i due si scambiano dei baci nell’auto. Rossi, infatti, aveva accompagnato la cantate in partenza per Bari e i due si sono scambiati carezze e baci per salutarsi.

L’amore torna tra musica e recitazione

E l’amore sembra coronare perfettamente un periodo che dal punto di vista lavorativo regala già soddisfazioni. Mentre in questi giorni, Vertigine, è il singolo più trasmesso in radio, Elodie sta anche facendo il suo debutto come attrice e per questo motivo ha organizzato il suo breve spostamento in Puglia. La cantante, infatti, si cimenterà con la macchina da presa, vestendo i panni di protagonista del film Ti mangio il cuore. Si tratta di un gangster movie in bianco e nero ambientato sugli altopiani del Gargano. La trama racconta la tragica passione d’amore tra Marilena (Elodie), moglie di un boss, e l’erede della famiglia rivale (interpretato da Francesco Patanè). La cantante sarà impegnata sul set per otto settimane e i beninformati non escludono una breve visita da parte di Davide Rossi.

