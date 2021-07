Jennifer Lopez e Ben Affleck, compleanno d’amore per la pop-star: spunta il bacio su Instagram [FOTO]

Ha appena festeggiato il suo cinquantaduesimo compleanno. E, oltre ad aver sfoggiato la solita silhouette, più che invidiabile per una over 50, Jennifer Lopez ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti fotografici che documentano i festeggiamenti. Non lustrini, nessun scintillante colore paiettato decorativo. Nulla di tutto ciò, se non un attesissimo bacio che rappresenta il coronamento ufficiale di una reunion. Ebbene sì! Jennifer Loper e Ben Affleck non si nascondono più! In occasione del 52esimo compleanno, la pop-star internazionale ha pubblicato un’immagine insieme al fidanzato su un lussuoso yacht a Saint-Tropez.

L’attore è in camicia blu, e la Lopez in bikini e pareo. I due beniamini si abbandonano ad un abbraccio appassionato con altrettanto bacio che richiama il ricordo di un amore che, forse, non ha mai avuto fine. Gli anni Zero che li hanno visti come la coppia più seguita dallo showbiz, sono ormai posti nell’archivio e ben sostituiti da un millennio che li vede nuovamente insieme. Più maturi e felici nel vivere e condividere il loro sentimento, finalmente alla luce del sole.

C’è da dire inoltre che, i Bennifer, nell’ultimo periodo, sono stati paparazzati più volte in atteggiamenti ambigui; ma nessuna foto pubblicata dai tabloid internazionali, oggi può competere con lo scatto fotografico pubblicato, poche ore fa dalla cantante sul suo profilo Instagram. Un’immagine che testimonia il nuovo sodalizio amoroso tra lei e il bell’attore hollywoodiano.

Tornano a far rumore i Bennifer a quasi vent’anni di distanza, e il web esulta [FOTO]

Non ci sono dubbi! Ben Affleck e JLo tornano ad essere la coppia del momento. Rilucidano quel trofeo conquistato negli anni 2000 come il ‘duo amoroso’ più cool di Hollywood e oltre oceano, e tornano oggi, dopo aver inanellato nozze, relazioni di varia durata e, dopo esser diventati entrambi genitori, le loro strade li portano nuovamente l’uno accanto all’altro, ed il web esulta. Quel rumoroso addio nel 2004 prima delle nozze, è ormai un ricordo, cristallizzato in quegli anni. E nessun epilogo spiacevole del passato può, oggi, ‘inquinare’ la loro reunion.

Celebrano, dunque con uno scatto fotografico visibile al pubblico di Instagram il ritorno di fiamma, consapevoli che, con l’ultima immagine del post, avrebbero destato stupore, gioia e curiosità nei sostenitori storici e, forse un po’ nostalgici dei Bennifer degli anni Zero, come anche consapevoli di attirare nuovamente lo sguardo attento della cronaca rosa.

