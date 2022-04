Billie Eilish protagonista di un nuovo cortometraggio con “I Simpson”

Billie Eilish debutta ufficialmente in casa Simpson in un nuovo cortometraggio di Disney+ che si intitola When Billie Met Lisa.

Per Billie Eilish è un periodo d’oro. Dopo aver trionfato agli Oscar per la prima volta per la migliore colonna sonora realizzata per No Time To Die, la giovane cantante americana aggiunge una nuova collaborazione al suo repertorio che la catapulta nel mondo d’animazione.

Questa volta, ad accoglierla a braccia aperte, è la famiglia dei Simpson. I personaggi più gialli d’America fanno posto alla giovane rapper e, anzi, la scelgono come protagonista di un cortometraggio. Curiosi di scoprire com’è la versione Simpson di Billie Eilish?

Billie Eilish e Lisa Simpson insieme in un cortometraggio

La popstar debutta ufficialmente ne I Simpson e avrà le fattezze degli omini gialli di una delle serie TV più longeve del piccolo schermo. Il cortometraggio realizzato in esclusiva da Disney+ si intitola When Billie Met Lisa e lascia poco margine d’interpretazione. Il corto infatti ha come protagoniste sia Lisa Simpson che Billie Eilish.

Secondo Collider, il nuovo cortometraggio dovrebbe essere distribuito su Disney+ entro fine mese, almeno sul fronte americano. E Billie Eilish, impaziente, ha diffuso la notizia per prima tramite i social, presentando ai fan la sua versione Simpson. Oltre alla popstar, nel corto è incluso anche suo fratello e partner musicale FINNEAS. La trama è piuttosto semplice: Lisa Simpson è alla ricerca di un posto tranquillo dove potersi esercitare con il suo prezioso sassofono. Ed è vagando senza meta che incontra Billie Eilish e Finneas. Questi la invitano nel loro studio per una jam session che difficilmente dimenticheranno.

Per I Simpson si tratta di un nuovo esperimento su Disney+: quello con Billie Eilish è il quarto di una serie di cortometraggi realizzati dalla piattaforma streaming. In precedenza, infatti, i corti hanno scelto temi forti come Star Wars con Maggie Simpson, intitolato The Force Awakens from Its Nap. Un altro corto invece è a tema Marvel, si intitola The Good, The Bart e The Loki e – com’è facilmente intuibile dal titolo – ha come protagonista Loki e Bart Simpson. Il terzo invece si intitola The Simpsons in Plusaversary. Il quarto cortometraggio vede quindi il talento di Lisa a tu per tu con quello di Billie Eilish. Non sappiamo ancora se appariranno anche gli altri membri della famiglia più gialla d’America né quando il corto debutterà in Italia su Disney+. Negli States, When Billie Met Lisa esce il 22 aprile 2022.

