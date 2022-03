Domenica In, Arisa e Vito Coppola ammettono: “Siamo una coppia trasformista”

Arisa e Vito Coppola sono da diversi mesi sotto gli occhi indiscreti della cronaca rosa. I due ex protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, infatti, ha dato modo al ballerino e la cantante di conoscersi meglio e iniziare una frequentazione lontano dai riflettori. Ecco cosa hanno dichiarato i due alle telecamere di Domenica In riguardo il loro attuale rapporto.

Arisa e Vito Coppola grazie al loro talento, ma soprattutto alla complicità sono riusciti a vincere l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Si è vociferato molto su di loro, non solo per la loro vittoria, ma in particolar modo per il rapporto che si è creato sotto i riflettori. La coppia, infatti, pare che abbia avviato una conoscenza anche lontano dallo show di Rai1, ma mai del tutto confermata, almeno fino a poche ore fa.

Arisa e Vito Coppola sono stati ospiti nel salotto di Mara Venier nell’ultima puntata andata in onda di Domenica In. I due si sono mostrati per la prima volta insieme come coppia e non solo come colleghi e amici. I due ex protagonisti dello show condotto da Milly Carlucci e attualmente impegnati nella nuova edizione de Il cantante mascherato hanno parlato del loro rapporto apertamente.

Arisa e Vito Coppola stanno insieme: “Non dobbiamo per forza etichettare il nostro rapporto”

Arisa e Vito Coppola sono stati ospiti di nuovo a Domenica In, ma questa volta in vesti diverse. Finalmente, infatti, la coppia si è palesata di fronte le domande insistenti da parte della conduttrice e ha ammesso che a legarli c’è un sentimento amoroso. “Questo vostro rapporto che… è d’amore, perché è amore“, ha commentato Mara Venier all’inizio della loro intervista. I due non hanno allora potuto più nascondere i loro sentimenti. “Certo, lei è una di quelle persone che incontri una volta nella vita e sai che non ce ne è un’altra così. […] Lei sa che è entrata nella mia vita e non ne uscirà più“, ha replicato Vito Coppola quasi con gli occhi a cuoricino.

Arisa, dal suo canto, ha voluto essere molto più riservata sul loro rapporto non definendolo in alcun modo, o quasi. “A volte può sembrare da fuori che noi non vogliamo definire il nostro rapporto o giocarci. Noi siamo due persone molto trasformiste. Non dobbiamo per forza etichettare il nostro rapporto, siamo nel 2022. Noi il rapporto lo viviamo“, ha dichiarato la cantante senza mezzi termini.

Andrea Di Carlo, l’ex della cantante accusa: “Solo un teatrino”

Nel frattempo che Arisa e Vito Coppola si godono la loro storia d’amore lontano dalle telecamere, Andrea Di Carlo, l’ex fidanzato della cantante, accusa la coppia. Il manager, infatti, è convinto che la relazione tra i due ex protagonisti di Ballando con le Stelle sia frutto di un disegno studiato a tavolino. “Solo un teatrino“, così Andrea Di Carlo ha definito il rapporto tra la cantante e il ballerino. Al momento i due diretti interessati hanno preferito non commentare e tenersi lontano da eventuali gossip.

