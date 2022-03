Ultima fermata, le coppie in crisi nel nuovo programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura

Ultima fermata, il nuovo programma di Maria De Filippi in prima serata nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset andrà in onda mercoledì 23 marzo 2022. A condurre il nuovo format sarà Simona Ventura.

Sta per iniziare Ultima fermata, il nuovo format di Maria De Filippi che vede come autori i fedelissimi della conduttrice, Luca Zanforlin e Raffaella Mennoia. Il programma condotto da Simona Ventura ha una narrazione che ricorda molto Temptation Island. Ma, il meccanismo seppur diverso, vedrà ancora una volta al centro la coppia partecipante. Il perno del prime time di Canale 5 del mercoledì saranno quelle storie d’amore che si trovano dinanzi ad un bivio: concludere la relazione o riprovarci, magari riscoprendo una nuova intesa? Tentando di ricucire vecchi strappi che un tempo avevano messo in difficoltà la coppia. La risposta arriverà proprio durante la trasmissione Ultima fermata. Alla conduzione come detto Simona Ventura, che si farà garante ma anche mediatrice del tentativo di riappacificare e rinsaldare il rapporto lacerato.

Ultima fermata, come funziona il nuovo format

Simona Ventura e gli autori Mennoia e Zanforlin offriranno ai concorrenti in crisi con i propri partner un’ultima possibilità in amore. Le coppie saranno dunque al centro del format, impegnate nel ricostruire un rapporto ormai consumato. La prima coppia è quella formata da Samuel e Valentina sposati da quasi sei anni. Nel video di presentazione è Samuel a dichiarare che la loro relazione è in crisi.

Poi sarà la volta di Adriana, 32 anni, centralinista. Vive a Napoli, ma è molto legata alla Sicilia. E’ fidanzata con Jonathan da circa 4 anni. Il ragazzo svolge la professione di consulente presso un azienda automobilistica, ed è l’uomo a dichiarare di voler risolvere un problema, al momento non ancora rivelato.

Maurizio e Stefania: una delle coppie partecipanti a Ultima fermata

Sono sposati da quattro anni, ed è il marito di Stefania a chiamare a Ultima fermata. A dividere Maurizio e Stefania è la voglia della donna di un figlio. “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è, e una vita senza di lei non me la vedo”, racconta Maurizio intento a non voler rinunciare all’amore della sua vita.

Attendiamo ora il debutto del nuovo programma targato Mediaset che ne rivela i primi dettagli nello spot pubblicitario, reso noto anche sui social.

