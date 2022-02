Love is in the Air, anticipazioni da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo 2022: Serkan scopre quali saranno le sorti dell’Art Life

Arrivano le anticipazioni settimanali di Love is in the Air, la soap opera turca più amata sul piccolo schermo. La storia d’amore tra Serkan Bolat e Eda Yildiz e le vicende dei protagonisti della serie tv, torneranno a tener compagnia al pubblico con la seconda stagione dal lunedì al venerdì dalle ore 16:55. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate.

Anticipazioni settimanali di Sen Çal Kapımı: la signora Deniz senza nessun filtro corteggerà Serkan

La settima che vedrà concludere il mese di febbraio si aprirà con i nuovi appuntamenti di Love is in the Air. Convinta, la signora Deniz, che Serkan si sia infatuato di lei non si risparmierà a corteggiamenti espliciti. Avances che non verranno per nulla ricambiate dall’architetto, tant’è che Bolat le dà il benservito e abbandona il progetto del porto. Ma le sorti dell’Art Life non sono promettenti e per far fronte all’imminente disastro economico entrambe le famiglie uniranno le loro forze per salvare la situazione ma, all’oscuro di Serkan.

Quindi, Ayfer donerà tutti gli ori di famiglia ad Aydan per venderli insieme ai cavalli e ai beni della famiglia Bolat. Ayfer che non ha idea di come si possa vivere con delle restrizioni economiche, si offrirà di dare lezioni di economia domestica. Kiraz – ascoltando la conversazione – sarà preoccupatissima di non vedere più il suo pony, tant’è vero che l’indomani mattina la piccola Bolat andrà dal padre con un salvadanaio e in lacrime chiederà di non vendere il suo cavallo.

Serkan, scoprendo tutto, sarà infuriato non solo con Eda, ma anche con Engin e Piril. L’imprenditore dovrà comunque fare una scelta importante per salvare la sua azienda e l’importante progetto della Yildiz in Italia. E, per mettere al sicuro il lavoro della sua innamorata, Bolat deciderà di cedere la sua quota dell’Art Life “tradendo” la fiducia di Engin e Piril che si sentiranno – dal canto loro – abbandonati da Serkan.

Love is in the Air, anticipazioni: a sorpresa la domanda di Kiraz

Dopo aver chiesto ai propri genitori di voler avere un fratellino o una sorellina. La maestra le assegnerà il compito di girare un video con la sua famiglia nel quale dovrà chiedere qualcosa che la incuriosisca. Serkan coglierà la palla al balzo invitando tutti a cena per girare il video richiesto dalla bambina. Ma non solo. Serkan annuncerà che insegnerà alla facoltà di architettura. La domanda di Kiraz su come nascono i bambini spiazzerà e, divertirà tutti.

Nel frattempo, dopo aver comunicato l’imminente nuovo lavoro di Serkan, Eda cercherà di dargli dei consigli ma lui non sembrerà esser disposto ad ascoltarla. Si presenterà preparato al primo giorno della sua lezione, ma gli studenti mostreranno più attenzione e curiosità per la sua fama, più che allo studio. E sarà con l’aiuto di Eda che Bolat riuscirà a trasmettere ai propri studenti l’amore per l’architettura. Infatti, inizierà ad avere successo agli occhi dei suoi allievi tanto che lo inviteranno ad una festa. Questo e molto altro nelle nuove puntata di Love is in the Air.

