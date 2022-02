Ilary Blasi e Francesco Totti matrimonio al capolinea? La “risposta” sui social [FOTO]

Una linguaccia appare sul suo profilo Instagram dopo le voci di una presunta rottura. Torniamo a parlare di Ilary Blasi e Francesco Totti, due volti dello spettacolo che da ben 17 anni vivono l’uno affianco all’altro, ed ora tanto citati dalla cronaca rosa per una possibile separazione. Mentre fioccano i commenti dei followers, increduli che la conduttrice – prossima alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi – si stia allontanando dall’ex capitano della Roma, molti dicono che Ilary e Francesco devono fare come i vasi giapponesi: rotti si riparano con l’oro.

Il web si domanda se ci sia realmente una crisi matrimoniale fra loro due. Il gossip continua a rimbalzare tra i vari giornali e pagine social impazzito. Ed ora arriva il commento della Blasi. Si può definire come una sorta di replica? Sì, potrebbe essere. In una recente Instagram Stories, la conduttrice si toglie la mascherina e fa una linguaccia. Senza nessuna didascalia condivisa e neanche in evidenza. Leggendo tra le righe dell’immagine, Ilary, potrebbe però aver fatto intendere che, la presunta crisi sarebbe stata gonfiata dai media? Inoltre, va detto che, giusto una settimana fa, Blasi, avrebbe quasi anticipato tutto questo durante lo show di Michelle Hunziker. Nel corso della sua ospitata la conduttrice disse: “Io stesso marito da vent’anni e, se non pubblico una foto per una settimana, dicono che stiamo in crisi, che ci siamo lasciati”.

Mentre tutto “tace” i followers osannano il fake sulla possibile rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Intanto, i commenti che continuano ad inondare la Home di Instagram sottolineano quanto – indipendentemente dalla linguaccia o no – è comunque il gossip del momento. Con i presunti dettagli e il trasferimento di lui a casa di mamma Fiorella; mentre lei rimarrebbe con i tre figli in quella al Torrino (quartiere di Roma, n.d.r.). Con la ventilata presunta nuova fiamma per l’ex capitano. Immaginiamo che i rumors non si fermeranno qui, almeno finché non ci sarà una replica diretta dei due diretti interessati. Sono tantissimi i messaggi dedicati alla coppia che non credono che possa essersi frantumata dopo 17 anni di matrimonio, così uniti dentro e fuori le mura di casa.

“No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le dedicò 6 unica e lei ha risposto con 6 unico. Lui che la guarda come il primo giorno, lei che dice che magari si è impallato. Non facciamo scherzi”. “Se Totti e Ilary sono davvero in crisi dopo diciassettenne anni di matrimonio chi sono io per credere ancora nell’amore?”. E ancora: “Scusate ma io non accetto la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non esiste mi oppongo con tutte le mie forze ma che c***o lasciateci una certezza nella vita una sola”. Insomma nessuno può neanche lontanamente credere ad una separazione della coppia, una delle più amate in Italia.

