La linea Intimissimi di San Valentino approvata dalle influencer

San Valentino si avvicina e le influencer hanno scelto un terreno comune nel mondo fashion indossando la lingerie ultra romantica di Intimissimi. Il brand ha proposto una nuova linea d’intimo in occasione di San Valentino e personaggi VIP ben noti in quel di Instagram hanno indossato svariati capi della collezione, incantando il web. Da Elisabetta Canalis a Chiara Ferragni, sono diversi i nomi che continuano a collaborare con il marchio di biancheria intima, regalando ai capi una marcia in più.

Le influencer vestono Intimissimi per San Valentino

Elisabetta Canalis ad esempio non ha voluto rinunciare ad un tocco romantico per il suo San Valentino e, da Los Angeles, ha mostrato al suo esercito di follower di Instagram un completo intimo elegante e seducente, rigorosamente total black com’è tutta la linea San Valentino di Intimissimi. La showgirl ha optato per un reggiseno a balconcino in tulle ricamato, su cui spuntano romantici fiori stile Anni ’60 con dettagli rifiniti in raso. La marcia in più di questo modello è rappresentato dal filo di perle e le spalline rivestite in raso. Il modello scelto dalla Canalis fa parte della famiglia Jolie Poesie, a cui ha abbinato uno slip brasiliano stile Anni ’80.

Anche Beatrice Valli non ha saputo resistere al richiamo romantico di Intimissimi e ha sfoggiato ben tre proposte del brand. Il più glamour è forse il baby-doll, un modello della linea Heart Beat realizzato interamente in pizzo con coppe a triangolo.

Chiara Ferragni ha indossato più volte lingerie di Intimissimi e, per la linea di San Valentino, ha pubblicato uno scatto via social durante la sua vacanza in montagna. Per l’occasione, l’influencer e global ambassador del brand ha indossato un completo con reggiseno a balconcino con coppa allungata ad effetto triangolo.

A rendere ancor più prezioso il completo è il pizzo elasticizzato realizzato con filato di poliammide riciclato. La fantasia floreale aggiunge un guizzo romantico al suo look. Lato inferiore, invece, l’influencer indossa un perizoma in pizzo e tulle che richiama gli Anni ’80 all’attenti.

E chiudiamo con Giulia Gaudino, che ha indossato più completi della linea San Valentino di Intimissimi giocando con uno stile vedo-non-vedo ultra sensuale. L’influencer ha proposto ad esempio un body in pizzo e tulle con doppie spalline, sovrastato da un kimono realizzato in pizzo.

