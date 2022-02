Federica Pellegrini vittima di un episodio a Jesolo: “Voglio vederli in faccia” [VIDEO]

Vittima di pesanti ingiurie Federica Pellegrini ha replicato il vergognoso sgarbo a Jesolo attraverso una serie di Instagram Stories rese note sul suo account social poche ore fa. Da qualche tempo, è stato installato sul lungomare della città costiera in provincia di Venezia – chiamato il Lungomare delle Stelle – un cartello dedicato alla Divina. Secondo quanto dichiarato dalla stessa campionessa di nuoto, alcuni ignoti lo avrebbero sfregiato. Hanno sostituito le “classiche” parole con insulti commentati dalla stessa Pellegrini come vergognosi.

Con lo stesso font e gli stessi colori dell’istallazione originale, un gruppo di persone ha montato un cartello con su scritto parole offensive: “Quella t***a di Federica Pellegrini campionessa olimpica di arroganza e mitomania“. Un atto di vandalismo che ha poco dopo ricevuto la condanna da parte delle istituzioni. Esattamente come raccontano le Instagram Stories successive allo sfogo dell’ex nuotatrice.

Federica Pellegrini: lungo sfogo su Instagram ed il sostegno del sindaco [VIDEO]

Contro il cartello comparso a Jesolo si sono espressi – oltre ai tanti sostenitori della Pellegrini – il governatore del Veneto Luca Zaia e anche il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro esprimendo tutta la massima solidarietà nei confronti di chi ha rappresentato lo sport italiano ed internazionale. Mentre l’istallazione veniva dunque rimossa, il giudice di Italia’s Got Talent si esprimeva su Instagram con un lungo sfogo. Federica ha detto la sua soffermandosi soprattutto su alcuni punti che hanno profondamente toccato la sensibilità della stessa campionessa.

“Sull’arrogante e la mitomane non dico niente. Forse lo posso sembrare, ma le persone che mi conoscono sanno che non sono così. Sull’offesa, però, avrei qualcosa da dire“, ha esordito sul suo profilo social la Divina che crede si possa trattare “di una presa di posizione invidiosa e rancorosa di qualcuno“. Prosegue la Pellegrini con le sue Instagram Stories aggiungendo: “Mi faccio due grosse risate”. L’ex nuotatrice sdrammatizza l’accaduto anche se con comprensiva difficoltà la vicenda che l’ha vista coinvolta poche ore fa. “Spero che qualche telecamera li abbia ripresi – ha continuato la campionessa – perché voglio vederli in faccia e chiedergli perché. Anche se sono donna, posso controbattere”. Federica Pellegrini ha poi ringraziato per la solidarietà ricevuta dalle istituzioni e dai suoi fan da sempre sostenitori della Divina.

