Amici, Gio Montana è il nuovo allievo di Anna Pettinelli

Nonostante gli imprevisti che la pandemia ha portato, la corsa verso il Serale nella scuola di Amici continua per gli allievi rimasti in gara. Mancano infatti ancora poche settimane prima della fine dell’appuntamento pomeridiano con il talent show di Canale 5, ma i professori della scuola più amata della tv continuano a concedere nuovi posti tra i concorrenti. Proprio negli scorsi daytime, era stata Alessandra Celentano ad ampliare la cerchia dei suoi allievi con l’arrivo di Michele Esposito. Ma non solo, perché nel corso dell’ultima puntata andata in onda la professionista di danza classica ha dovuto accogliere anche un nuovo ballerino, dopo l’eliminazione improvvisa di Cosmary. Ma se il mondo della danza ancora sembra non aver trovato i suoi punti saldi per il Serale, se non forse nel talento di Serena e Dario che si confermano essere i favoriti del pubblico, anche quello del canto non è ancora pronto.

Un nuovo ingresso nella scuola di Amici fa discutere il pubblico

Mentre la corsa al Serale si avvicina al suo termine, infatti, Anna Pettinelli nel corso dell’ultimo daytime andato in onda ha deciso di accogliere un nuovo allievo nella scuola di Amici. Si chiama Gio Montana e forse in molti già lo conosceranno. Infatti, il giovane cantante vanta già un Disco d’Oro nella sua ancor breve carriera, raggiunto con Il sole a mezzanotte. Ma non solo, perché l’artista ha anche già un gran seguito sui social, dove conta più di 20mila followers, e ha collezionato importanti numeri d’ascolto su Spotify. Gio Montana aveva già iniziato a costruirsi una carriera senza l’aiuto da parte di case discografiche o talent show, eppure Maria De Filippi ha comunque voluto provare a dargli una mano nel suo percorso.

Non è la prima volta, infatti, che la conduttrice di Amici decide di dare visibilità a volti già noti nel panorama musicale, così come è accaduto per Irama e Gaia. Eppure, la scelta della produzione di far entrare un cantante già avviato ha diviso il web. Se in molti sono rimasti contenti dell’ingresso di Gio Montana, pronti a sentirlo esibirsi nel corso delle puntate, altrettanti utenti non sono sembrati in accordo della decisione di Maria De Filippi. Il pubblico di Amici vorrebbe che la trasmissione dia spazio a persone non ancora conosciute al panorama musicale, così da dargli la possibilità di farsi notare attraverso il talent show. Eppure, Gio Montana sembra essere già una presenza gradita nella scuola di Canale 5, soprattutto tra i professori. Riuscirà ad ottenere la felpa dorata e accedere al Serale?

