Taylor Swift diventa materia di studio in un corso universitario

Che Taylor Swift sia diventata fonte d’ispirazione per le nuove generazioni è un dato di fatto, ma che quella fama sia diventata oggetto di studio presso l’Università è tutt’altro paio di maniche. Alla cantante è stato dedicato un corso di studi presso il Clive Davis Institute della New York University. Per tutti quelli che hanno trascorso mesi, se non anni, a decifrare indizi nelle canzoni di Taylor Swift è arrivato il momento di mettersi alla prova. Come riporta Variety, pare che le lezioni siano organizzate da Brittany Spanos, giornalista di Rolling Stone il cui obiettivo è studiare l’evoluzione musicale di Taylor Swift tanto quanto la sua attività imprenditoriale.

Taylor Swift, la sua storia diventa un corso di laurea

Il corso è già partito, precisamente il 26 gennaio 2022, e terminerà i primi di marzo. Come si legge nella descrizione, “questo corso propone di indagare sia il fascino che le avversioni nei confronti di Taylor Swift, attraverso letture ravvicinate della sua musica e in relazione alla sua crescita come artista e celebrità“. E pare che la cantante sia proprio attesa in classe per una lezione speciale gestita da dietro la cattedra.

Come ha spiegato Brittany Spanos, il suo obiettivo è mostrare come la cultura e la politica abbiano influenzato la cantante nel suo percorso di crescita sia come artista come che donna. La giornalista ha raccontato: “Mi occupo di Taylor Swift da quando ho iniziato la mia carriera di scrittrice dieci anni fa e sono una sua super fan da ancora più tempo. È un tale onore poter condividere la mia esperienza da Swiftie con un gruppo di studenti. Spero di aiutarli a ripensare a come interagire con una delle stelle più grandi e talvolta divisive del mondo“.

Il preside dell’università Jason King ha raccontato che Brittany Spanos, oltre ad essere una fan di Taylor Swift, vuole anche “contestualizzarla culturalmente. E spingere gli studenti a pensare più profondamente a lei e alla sua musica attraverso la lente di genere, femminismo, razza, classe e altre categorie relative all’identità“. Un corso di laurea su Taylor Swift ha immediatamente catturato l’attenzione: di fatto è difficile prendervi parte poiché la lista d’attesa sembra essere infinita.

