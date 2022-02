Da Matteo Berrettini ai Maneskin: i look maschili della prima serata di Sanremo 2022

Il Festival di Sanremo ha ufficialmente preso il via. La prima serata di martedì 1° febbraio ha accolto sul palco i primi dodici concorrenti in gara, oltre che tantissimi ospiti e una preziosa co-conduttrice che arriva dal mondo del cinema. Amadeus ha voluto dare una marcia in più alla serata d’inaugurazione di Sanremo 2022, chiamando persino i Maneskin. E la band rock glam più cool del momento non se l’è lasciato ripetere due volte. Una prima serata costellata di parentesi emozionanti (come la commozione di Damiano cantando Coraline), ma non immune alle polemiche (merito anche di Achille Lauro). Vediamo quali sono i look maschili più glamour della prima serata.

Sanremo 2022, i look maschili più glamour della prima serata

E partiamo proprio da colui che ha alimentato i social nelle ultime settimane. Da quando è stato annunciato il suo nome nel gruppo dei concorrenti in gara, il web ha atteso trepidante il ritorno di Achille Lauro sul palco dell’Ariston e l’attesa è stata ben ripagata. Di abiti, tuttavia, il cantante romano ne indossa il minimo indispensabile. Per la sua esibizione di Domenica, Achille Lauro ha seguito nuovamente la scia della provocazione, optando per semplici pantaloni in pelle a vita bassa di Gucci e nulla più. A piedi scalzi, torso nudo e una rosa tra le mani, il cantante ha concluso l’esibizione con un battesimo in diretta che ha immediatamente acceso la fiamma della polemica in rete.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO FAN®💎 (@achillelaurofan_)



E che dire invece del conduttore? Amadeus ha proposto un classico smoking black&white, ravvivando la giacca con punti luce ed un elegante papillon. Il suo look porta la firma di Gai Mattiolo. Fiorello, che non poteva resistere al richiamo di un altro Sanremo al fianco del suo amico di vecchia data, ha invece sfoggiato un look total black: a fare la differenza è la camicia in paillettes ton sur ton che spunta dalla giacca. Uno degli ospiti più attesi è stato Matteo Berrettini. Il campione di tennis ha trionfato sul palco dell’Ariston con un completo in velluto black&white di Hugo Boss.

Per il suo ritorno all’Ariston, Gianni Morandi ha scelto di vestire Armani. Il suo completo trasuda eleganza e allegria, con una giacca a fantasie geometriche che risucchia tutta l’attenzione. Massimo Ranieri invece ha scelto la semplicità con un completo nero.

Uno dei look più glamour della serata è quello di Michele Bravi. Il giovane cantante ha puntato tutto sull’elegantissima giacca costellata di rose ricamate in rilievo, che spaziano dal nero all’azzurro. Al di sotto spunta una blusa monospalla rivestita di paillettes. A completare il look, rigorosamente firmato Roberto Cavalli, classici pantaloni ton sur ton e boots lucidi.

Per il ritorno sul palco che li ha proclamati vincitori appena un anno fa, i Maneskin hanno cambiato due volte look, ma senza mai abbandonare la strada maestra di Gucci, marchio di cui sono diventati testimonial. Per l’esibizione di Zitti e buoni, la band rock ha proposto look total black, mentre sulle note di Coraline hanno aggiunto un tocco di colore. Damiano ha indossato un completo bianco con cravalla bordeaux in velluto, Ethan in avorio lucido, Thomas color cioccolato a costine e Victoria nero in velluto. Ognuno, ad altezza petto, sfoggia un fiore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇳🇱 Leanne — Måneskin (@maneskinzone)

Per il suo arrivo all’Ariston, Rkomi ha proposto invece un look total black, con giacca in pelle e stivali realizzati appositamente per la kermesse. Si tratta di un modello costum, un “mezzo texano” in pelle liscia disegnato da Premiata.

Il duo più apprezzato finora è quello composto da Blanco e Mahmood. Entrambi hanno optato per completi total black, anche se Blanco ha proposto una blusa in chiffon completamente trasparente. Una prima serata movimentata, anche dal punto di vista glamour.

