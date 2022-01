Anticipazioni Chi l’ha visto 26 gennaio: aggiornamenti sul caso Agata Scuto

Torna un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto questa sera, 26 gennaio, su Rai3 alle 21:20. Federica Sciarelli è tornata operativa dalla scorsa settimana dopo la pausa natalizia, che purtroppo si è allungata per la positività della stessa conduttrice al Covid-19. Ma l’incubo, finalmente, per la padrona di casa è terminato ed è potuta tornare ad indagare sui casi di scomparsa più importanti insieme al suo team. Che nella prossima puntata, tornerà sicuramente sulle tracce di Agata Scuto, la ragazza uccisa nel 2012 ad Acireale. Dopo così tanti anni, sembra che finalmente ci sia una svolta nelle indagini della sua scomparsa. Novità anche sul caso di Liliana Resinovich, anche lei trovata recentemente senza vita. Ma non solo, perché la conduttrice affronterà anche nuovi casi nel corso della nuova puntata di Chi l’ha visto. Vediamo, allora, nel dettaglio tutte le anticipazioni del nuovo appuntamento in onda su Rai3.

Agata Scuto di nuovo protagonista delle ricerche di Chi l’ha visto

Già nello scorso appuntamento con la trasmissione di Rai3, Federica Sciarelli era tornata sulle tracce della giovane ragazza scomparsa ormai dieci anni fa da Acireale, dove viveva in compagnia della mamma. Gli inquirenti avevano trovato il corpo della vittima dopo poco tempo privo di vita. Eppure, per tutti questi anni le indagini erano rimaste in un limbo, non avendo indicazioni chiare su poteva essere il colpevole. Proprio nelle scorse settimane la svolta: le forze dell’ordine hanno arrestato l’ex compagno della mamma di Agata Scuto, Rosario, considerato protagonista nell’intera vicenda. “Pensavo che mia figlia fosse ancora viva, mi sono fidata di una persona che credevo di famiglia“, ha spiegato la mamma della giovane Scuto, all’epoca dei fatti incinta, all’inviato Francesco Paolo Del Re. Forse la ragazza è stata fatta sparire proprio perché era in dolce attesa? Le ricerche continuano e gli interrogatori anche, le forze dell’ordine ancora continuano ad indagare sul caso e Chi l’ha visto cerca di dare il suo contributo.

Novità sul caso di Liliana Resinovich e gli altri scomparsi della puntata

Federica Sciarelli tornerà anche sulle tracce di Liliana Resinovich. L’ex dipendente regionale del Friuli aveva fatto perdere ogni sua traccia lo scorso 14 dicembre. Eppure, dopo qualche settimana di ricerche, il suo corpo è stato trovato privo di vita la mattina del 5 gennaio in un parco della città in cui viveva. La conduttrice, inoltre, racconterà anche la misteriosa scomparsa di un ragazzo di Barletta. Il giovane, dopo una festa con gli amici, avrebbe infatti fatto perdere ogni sua traccia, ma le ricerche continuano. Non mancheranno anche gli appelli, le segnalazioni e le richieste d’aiuto che arrivano da parte del pubblico di Chi l’ha visto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

LEGGI ANCHE: Edoardo Pesce è Christian: “Spero di essere riuscito ad arricchirlo un po’ e a dargli una tridimensionalità”