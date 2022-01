GF Vip, tre possibili nuovi concorrenti potrebbero entrare nella Casa

Potrebbero essere in arrivo tante novità al GF Vip. Infatti, dopo l’ingresso di Delia Duran che ha portato non poco scompiglio all’interno della Casa, Alfonso Signorini avrebbe già pensato ad altri nuovi concorrenti che potrebbero entrare per gli ultimi due mesi prima della finale. Mancano, infatti, ancora molte puntate fino al 14 marzo, la data in cui scopriremo il vincitore del reality e il conduttore non ha ancora finito di sparare le sue cartucce. Nelle scorse ore si è già vociferato di un possibile ingresso da parte di Gianluca Costantino, modello e personal trainer. Il nuovo concorrente potrebbe presto varcare la porta rossa, secondo alcune indiscrezione lanciate da Deianira Marzano. Il modello sarebbe anche un caro amico di Alessandro Basciano e potrebbe essere una presenza davvero apprezzata dal pubblico femminile, visto il suo fisico scultoreo. Eppure, Gianluca Costantino non sarà l’unico ad entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Altri due concorrenti al GF Vip: il cast si rinnova

Dopo lo scoop lanciato da Deianira Marzano, è stato anche il portale TvBlog ad alimentare i gossip sui possibili nuovi concorrenti del GF Vip. A fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà potrebbe essere anche Edoardo Donnamaria. Il giovane è già noto al pubblico per aver partecipato nelle vesti di collaboratore di Barbara Palombelli a Forum. Non solo, perché Edoardo Donnamaria è anche un famoso blogger, influencer, nonché conosciuto anche dal mondo della cronaca rosa. In passato, infatti, ha frequentato Micol Incorvaia, sorella di Clizia, probabilmente conosciuta attraverso l’amicizia con il collega di Forum, Paolo Ciavarro. Il papabile concorrente del GF Vip vanta anche un debutto come speaker radiofonico su RTL e Radio Zeta.

Edoardo Donnamaria non potrebbe essere l’unico a varcare la porta rossa della casa del GF Vip. Con lui, infatti, potrebbe esserci anche un volto noto al pubblico di TikTok, Antonio Medugno. 23 anni e di professione fa il modello, l’influencer è noto soprattutto per aver figurato nella classifica dei 50 tiktoker più conosciuti in Italia. I tre nuovi concorrenti potrebbero fare il loro ingresso già dalla prossima settimana. Alfonso Signorini, proprio nella scorsa puntata, ha annunciato l’imminente abbandono da parte di Manuel Bortuzzo, che purtroppo dovrà lasciare la casa per motivi di salute. Non sappiamo ancora la data della sua eliminazione, ma sembra essere molto vicina. Proprio per questo, il conduttore, dopo il suo abbandono, vorrebbe rinnovare un po’ il cast in vista dell’ultimo mese prima della finale. Di certo, l’ingresso dei tre modelli porterà scompiglio in Casa.

